Ram Charan fait l’éloge de sa co-star d’Acharya, Pooja Hegde, dit “c’est une reine des réseaux sociaux”

Pooja Hegde, qui attend maintenant la sortie en salles de l’opus magnum multi-stars de Koratala Siva, Acharya a reçu les éloges incessants de sa co-vedette dans le film Ram Charan lors d’une interaction avec les médias. L’acteur de RRR l’a saluée comme une reine des médias spéciale dont les messages ont un impact. Il lui a également attribué le succès retentissant de ses chansons à la mode Arabic Kuthu et Butta Bomma qui ont inspiré une rage sur les réseaux sociaux qui a captivé les internautes.

Ram Charan a déclaré: “L’arabe Kuthu était partout. Nous tournions et attendions que le prochain plan se prépare et j’ai vu des garçons et des filles écouter de l’arabe Kuthu et Butta Bomma. Cela sort également dans mes bobines et je me sens c’est une reine des réseaux sociaux et elle est douée pour ça, quels que soient les messages de Pooja qui ont un impact.”

Plus tôt, les forces créatives de l’industrie cinématographique du sud de l’Inde ont reconnu l’ascension de Hegde en tant que star pan-indienne, qui est vue en train de jouer des rôles centrés sur les personnages ainsi que des rôles glamour avec un élan égal. Elle est l’une des rares stars à commander un fan suivant à travers les langues. Avec la sortie de Most Eligible Bachelor, Radhe Shyam et Beast, Pooja a inspiré un énorme festival de fans dans les théâtres.

Ses prochains films à gros budget incluent Kabhi Eid Kabhi Diwali de Salman Khan, Cirkus face à Ranveer Singh, Acharya avec Chiranjeevi et Ram Charan, et SSMB28 face à Mahesh Babu.