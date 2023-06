Ram Charan et Upasana remercient Kala Bhaivara, chanteuse de Naatu Naatu, d’avoir composé une chanson spéciale pour leur bébé

La superstar Telugu Ram Charan et sa femme Upasana Kamineni Konidela accueilleraient bientôt leur premier enfant. Après 12 ans de mariage, le couple attend avec impatience d’embrasser la phase de parentalité. Ils sont excités et joyeux de préparer l’arrivée d’un nouveau membre dans la famille. Ils ont partagé des aperçus de baby showers et de leurs préparatifs pour accueillir le bébé. Dans une nouvelle publication Instagram, le couple a collaboré pour partager une nouvelle chanson créée pour leur bébé.

La chanson RRR Naatu Naatu, la chanteuse Kala Bhairava, a offert un cadeau unique et extrêmement spécial au bébé qui sera bientôt présenté au monde. La mélodie spéciale de la vidéo partagée sur Instagram n’a été créée que par Kala Bhairava qui a prêté sa voix à la chanson primée aux Oscars Naatu Naatu de RRR dans laquelle l’acteur a joué un rôle principal. Ram Charan et Upasana Kamineni ont remercié le compositeur et chanteur de musique pour la mélodie mélodieuse. Ils l’ont partagé sur les réseaux sociaux avec la légende : « Nous sommes sûrs que cette mélodie apportera bonheur et joie à des millions d’enfants à travers le monde. »

Regardez la vidéo ici

Ram Charan et Upasana ont créé une vidéo spéciale pour remercier Kala Bhairava. Ils ont écrit une note réconfortante et l’ont ajoutée à la vidéo. La musique mélodieuse joue en arrière-plan de leur message vidéo. L’une des lignes de la note disait « cette mélodie est universellement utilisée pour apporter du bonheur, de la joie et un impact positif aux enfants du monde entier ». Tous deux sont ravis d’accueillir leur premier enfant et ont chaleureusement salué le chanteur de Naatu Naatu.

La mélodie est très apaisante et c’est gentil au couple de la partager avec le monde alors qu’elle est spécialement conçue pour leur bébé. Ram Charan et Upasana sont dans le bonheur conjugal depuis plus d’une décennie maintenant. Ils ont prévu d’agrandir leur famille et sont ravis d’accueillir leur premier bébé. Le couple qui s’est marié en 2012 a célébré son 11e anniversaire de mariage le 14 juin. Ils ont régalé leurs fans en partageant un aperçu de leur célébration d’anniversaire.

Côté travail, Ram Charan sera ensuite vu dans Game Changer réalisé par S Shankar. Il partagera l’écran avec Kiara Advani dans le thriller d’action politique. Le film devrait sortir plus tard en 2023.