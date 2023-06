Ram Charan et Upasana Konidela entreront dans la parentalité à cette date

Ram Charan et sa femme Upasana Konidela sont prêts à accueillir leur petit. Upasana a annoncé sa grossesse l’année dernière en décembre dans une adorable publication sur les réseaux sociaux. La future mère a exhibé son baby bump lors de plusieurs événements et occasions publics. À l’approche de la date de livraison, les fans sont impatients d’entendre la bonne nouvelle. Heureusement, l’attente est presque terminée. Selon un rapport du Telugu Bulletin, la date limite de livraison d’Upasana est comprise entre le 16 juin et le 22 juin.

Upasana Konidela va accoucher en Inde

Plus tôt en février, Upasana, vice-présidente de la RSE aux hôpitaux Apollo, a révélé qu’elle allait donner naissance à son enfant en Inde. Les spéculations allaient bon train selon lesquelles le couple prévoyait d’avoir leur enfant aux États-Unis lorsque Ram Charan avait demandé une consultation avec le Dr Jennifer Ashton alors qu’il assistait à l’émission de télévision américaine Good Morning America. Plus tard, Upasana a réfuté les rumeurs, précisant qu’ils sont prêts à accueillir leur premier-né en Inde.

Upasana sur le fait d’être enceinte après 10 ans de mariage

Ram Charan et Upasana se sont mariés le 14 juin 2012. Dans une interview avec Humans of Bombay, Upasana a rompu son silence sur la grossesse, après presque une décennie de mariage. Elle a partagé son bonheur d’être mère pour la première fois. Upasana a également ajouté qu’elle et son mari avaient choisi d’avoir un bébé lorsqu’ils étaient prêts à devenir parents. Leur décision n’était pas fondée sur les attentes de la société.

Upasana a en outre précisé pourquoi c’était le « meilleur moment » pour le couple de mettre au monde le petit nouveau membre. « Je pense que c’est le meilleur moment car nous sommes tous les deux en plein essor, nous sommes tous les deux en sécurité financière et nous pouvons prendre soin de nos enfants par nous-mêmes », a-t-elle révélé. C’était une « décision mutuelle » d’Upasana et de Ram Charan.

Célébrations pré-bébé d’Upasana Konidela-Ram Charan

Upasana a été assez confiante pour afficher sa bosse de bébé lors de plusieurs événements ou occasions publics. Ram Charan et Upasana ont passé du temps de qualité, avant l’arrivée de leur premier-né. Le couple s’est envolé pour les Maldives pour leur babymoon et a également célébré la baby shower d’Upasana à son retour.