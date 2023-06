Ram Charan et Upasana Koindela affichent un grand sourire lors de leur première apparition avec leur « méga princesse »

Ram Charan et Upasana Koindela sont l’un des couples les plus populaires du sud. Le couple est marié depuis 11 ans maintenant et a récemment embrassé la parentalité en accueillant leur petite fille. L’acteur a été vu rentrer chez lui avec sa femme et sa fille alors qu’ils sortaient de l’hôpital. Les photos sont devenues virales et les fans ne peuvent s’empêcher d’en parler.

Vendredi, Ram Charan et Upasana Koindela ont fait leur première apparition avec leur nouveau-né et ont posé pour les papas devant l’hôpital Apollo d’Hyderabad, où leur fille est née. Le couple a été très bien accueilli à sa sortie de l’hôpital. Ils ont été accueillis par une pluie de pétales de rose. L’acteur a été vu vêtu d’une chemise blanche et d’un jean bleu et Upasana a également été vu en train de porter une robe blanche imprimée. Ram Charan tenait sa petite fille dans ses bras alors qu’il lançait un grand sourire avec sa femme aux papas qui attendaient à l’extérieur de l’hôpital pour saluer le couple. Le paparazzi du sud Kamlesh Nand a partagé la vidéo sur Instagram et a sous-titré le post, « Bienvenue #megaprincess »





Les photos de la première apparition du couple avec leur fille sont devenues virales sur les réseaux sociaux et les fans ne peuvent pas garder leur calme. Les fans ont également partagé la vidéo de l’acteur interagissant avec les médias pour la première fois depuis la naissance de sa fille. Selon la traduction d’un fan, l’acteur a été entendu remercier ses sympathisants pour les bénédictions et lorsqu’on lui a demandé à qui ressemblait sa fille, l’acteur a répondu : « Évidemment à moi. »

Plus tôt, le père de Ram Charan, Chiranjeevi, a également exprimé sa joie à la naissance de la fille de l’acteur et a déclaré: « Toute notre famille est ravie. Cette fille signifie beaucoup pour nous. Nous attendions depuis des années de voir Ram Charan et Upasana comme parents. Après de nombreuses années, les faveurs divines ont exaucé notre demande. Nous sommes comblés d’amour et de souhaits par nos amis, nos familles, nos sympathisants et nos admirateurs du monde entier qui ressentent toujours notre bonheur comme le leur.

Pendant ce temps, Ram Charan sera ensuite vu dans le film Game Changer dirigé par S Shankar. L’acteur sera vu partager l’écran avec Kiara Advani dans le thriller d’action politique en langue Telugu qui devrait sortir cette année. L’affiche du premier regard de l’acteur publiée le jour de son anniversaire a déjà impressionné les fans et les a laissés curieux.