Ram Charan et Upasana Kamineni rentrent chez eux, posent avec leur fille nouveau-née

Ram Charan et Upasana Kamineni Konidela sont rentrés chez eux avec leur fille nouveau-née, et la « méga princesse » a reçu un accueil chaleureux à la maison. Upasana est sorti de l’hôpital le vendredi 23 juin et le couple a salué les fans et interagi avec les médias.

Samedi, Upasana a partagé une photo d’elle, tenant la petite fille, avec Ram assis à côté d’elle. Partageant la photo, Upasana a remercié ses sympathisants pour les bénédictions et a écrit : « Accueillée par l’accueil chaleureux pour notre petit. Merci pour tout l’amour et les bénédictions. »

Voici la photo





Dès qu’Upasana a partagé la photo, plusieurs internautes ont félicité le couple puissant et ont béni le nouveau membre de leur famille. Rakul Preet Singh a écrit: « Upsiiiiii félicitations, puisse-t-elle être bénie avec toute la joie, le bonheur et l’abondance du monde. » Priyanka Chopra a écrit : « Félicitations ». Pony Prakash Raj a écrit : « Félicitations les plus sincères à vous deux. Beaucoup d’amour et de bénédictions pour les petits anges. »

Le couple puissant Ram Charan et Upasana Kamineni Konidela sont entrés dans l’une des plus belles phases de leur vie : la parentalité. Les deux ont accueilli leur premier enfant, une petite fille aujourd’hui, le 20 juin. Upasana Kamineni Konidela a livré le petit paquet de joie dans les hôpitaux Apollo de Jubilee Hills, Hyderabad. Le duo est devenu parents après avoir profité de 11 ans de bonheur conjugal. Depuis l’annonce de l’arrivée du petit, les messages de félicitations affluent pour les nouveaux parents de la star de RRR Ram Charan et Upasana Kamineni Konidela.

Maintenant, en parlant des projets de travail de Ram Charan, il dirigera le thriller politique très attendu du réalisateur S Shankar, Game Changer. Il sera vu en train de romancer la beauté de Bollywood Kiara Advani dans son prochain film. Anjali, Jayaram, Sunil, SJ Suryah, Srikanth, Samuthirakani et Nassar joueront également des rôles cruciaux dans l’aventure.