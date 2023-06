Ram Charan et Upasana Kamineni ont eu une petite fille

C’est une bonne nouvelle pour la star de RRR, Ram Charan, car lui et son bébé ont eu la chance d’avoir une belle petite fille. Oui, selon les rapports, la superstar est arrivée à l’hôpital la nuit dernière, où vous pouvez voir Upasana se diriger vers la salle d’accouchement pour accueillir son petit. Mardi matin, Upasana a donné naissance à son premier enfant et toute la famille rayonne de joie. L’hôpital a partagé la nouvelle par le biais de son bulletin, qui se lit comme suit : « Mlle Upasana Kamineni et Ram Charan Konidela ont eu une petite fille le 20 juin 2023 à l’hôpital Apollo Jubilee Hills Hyderabad. Le bébé et la mère vont bien. »

Regardez la vidéo d’Upasana Kamineni entrant dans l’hôpital alors qu’elle était prête à accueillir sa petite fille. Ram Charan a accompagné sa femme bien-aimée lors de leur journée spéciale.

Beaucoup ont envoyé un message de félicitations aux nouveaux parents et il est rapporté qu’ils rayonnent de joie et comment, Ram était à l’hôpital avec Upsanam de la nuit de ndya au mardi matin jusqu’à ce qu’elle ait livré leur bébé et en ce moment le bébé et la mère est extrêmement fin.

félicitations à @AlwaysRamCharan & @upasanakonidela à la joyeuse arrivée de leur précieuse petite fille ? Ne souhaitant rien d’autre que l’amour et le bonheur ? pic.twitter.com/BROuUl2W1r KARTHIK DP (@dp_karthik) 20 juin 2023

Les familles Konidela et Kamineni sont ravies de l’arrivée du bébé. Les fans du monde entier ont déjà commencé à célébrer l’arrivée de la #megaprincess