Ram Charan et Upasana Kamineni accueillent une petite fille après 11 ans de mariage | Regarder la vidéo

Des messages de félicitations ont afflué pour Ram Charan et son épouse Upasana Kamineni Konidela alors que le couple a eu la chance d’avoir une petite fille le 20 juin à Hyderabad. L’hôpital a annoncé la bonne nouvelle via un bulletin médical qui disait : « Mme Upasana Kamineni Konidela et M. Ram Charan Konidela ont eu une petite fille le 20 juin 2023. Le bébé et la mère vont bien. » Les fans ont inondé les plateformes de médias sociaux de messages de félicitations et de meilleurs vœux pour Ram et Upasana.