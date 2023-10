Ram Charan est assailli par des fans devant le temple Siddhivinayak à Mumbai [Watch Video]

Ram Charan, la star bien-aimée de Tollywood, a vécu un moment d’adoration écrasante alors qu’il visitait l’emblématique temple Siddhivinayak à Mumbai. Les fans n’ont pas pu contenir leur enthousiasme et se sont rassemblés en masse pour apercevoir leur acteur préféré. L’atmosphère était électrique alors que la foule éclatait de acclamations et d’applaudissements, créant une frénésie d’amour et d’admiration. Ram Charan, avec son sourire caractéristique et sa nature terre-à-terre, a gracieusement interagi avec ses fans, rendant l’expérience encore plus spéciale. Cet incident à l’extérieur du temple Siddhivinayak témoigne de l’immense popularité de Ram Charan et du lien profond qu’il partage avec ses fans. Sa capacité à captiver les cœurs et à laisser un impact durable est vraiment remarquable. Alors qu’il continue de briller sur grand écran, des moments comme ceux-ci nous rappellent l’incroyable amour et le soutien qu’il reçoit de ses fans dévoués.