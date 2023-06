Ram Charan assiste au mariage de Sharwanand et Rakshitha Reddy, les photos divulguées des célébrations deviennent virales

L’acteur Telugu Sharwanand s’est marié avec Rakshitha Reddy le 3 juin lors d’un mariage royal intime au Leela Palace de Jaipur. Le mariage a été suivi par Ram Charan, Siddharth, le producteur Vamsi et plusieurs autres politiciens. Des photos du mariage ont fait surface en ligne et sont devenues virales instantanément.

Pour l’occasion, Ram a été capturé vêtu d’une tenue traditionnelle, tandis que le couple portait des ensembles ivoire. Les festivités précédant le mariage de Sharwanad et Rakshitha ont commencé vendredi. La cérémonie Haldi a eu lieu le 2 juin et Ram Charan a également assisté à la cérémonie.

Voici les photos du mariage et de la cérémonie Haldi









Toutes nos félicitations à nos très chers @ImSharwanand anna à son mariage avec #Rakshita Que ce début d’un beau voyage soit rempli d’amour, de joie et de camaraderie Nous vous souhaitons de tout cœur à tous les deux une vie d’amour, de rires et de convivialité #Sharwanand… pic.twitter.com/9Bn0pcgzH9— (@UrsVamsiShekar) 4 juin 2023

Selon les rapports, Sharwanand et Rakshitha Reddy se sont fiancés en janvier 2023. Rakshita est une employée informatique et la petite-fille du politicien du parti Telugu Desam, Bojjala Gopala Krishna Reddy. L’engagement a été suivi par plusieurs acteurs tels que Ram Charan, Chiranjeevi et Rana Daggubati ont assisté à la cérémonie de fiançailles. Sur le plan du travail, Ram Charan sera ensuite vu dans Game Changer de Shankar.