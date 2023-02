Ram Baboo et Manju Rani battent le record national d’une marche de 35 km pour confirmer leur place aux Jeux asiatiques

Ram Baboo et Manju Rani ont réécrit les records nationaux masculins et féminins du 35 km en route pour remporter des médailles d’or lors de la dernière journée des championnats nationaux de marche de course ici mercredi.

Manju, 23 ans, représentant le Pendjab, est devenue la première femme indienne à chronométrer moins de 3 heures dans une épreuve de marche de 35 km, gagnant en 2: 57,54 s, alors qu’elle a battu le précédent record national de 3: 00,04 s établi l’année dernière. par Ramandeep Kaur.

Baboo de l’Uttar Pradesh, d’autre part, a amélioré sa propre marque nationale de 2:36.34s de près de cinq minutes à 2:32.36s.

Cependant, ils n’ont pas réussi à égaler les normes de qualification des Championnats du monde d’athlétisme de 2: 29,40 s (hommes) et 2: 51,30 s (femmes).

La marche de 35 km est un tout nouvel événement introduit en Inde seulement en 2021 à la suite de la décision de World Athletics de supprimer l’épreuve de 50 km après les Jeux olympiques de Tokyo.

Pour Manju, il s’agissait de la première victoire en cinq départs depuis qu’il avait préféré l’épreuve de 35 km en septembre 2021.

“J’ai travaillé très dur pour cela et je suis heureux d’avoir pu battre le record national aujourd’hui. Je vais m’entraîner plus dur et m’améliorer progressivement pour gagner des lauriers pour le pays”, a déclaré Manju.

Cherchant un triplé de titres après avoir remporté les Jeux nationaux à Gandhinagar et les Championnats nationaux ouverts d’athlétisme à Bengaluru en octobre dernier, Payal d’Uttarakhand n’a pas pu rester au courant de Manju et a terminé la course une ombre en dehors de son record personnel pour prendre la médaille d’argent avec un chronométrage de 3:05.43s.

Bandana Patel de l’Uttar Pradesh a remporté le bronze avec un record personnel de 3:11.35s.

Le champion en titre Ramandeep a terminé cinquième avec un temps inférieur à la normale de 3: 20,25 s.

Dans l’épreuve masculine de 35 km, un Baboo déterminé a retrouvé la couronne qu’il avait cédée à Juned Khan en avril de l’année dernière.

Le joueur de 23 ans a ainsi consolidé sa position de marcheur prééminent du pays sur 35 km, après avoir remporté des titres consécutifs aux Jeux nationaux de Gandhinagar et aux Championnats nationaux ouverts d’athlétisme à Bengaluru en octobre de l’année dernière.

« J’avais confiance en mes capacités et je savais que je m’étais entraîné juste pour l’événement. Je suis ravi que le cours ici nous encourage à viser l’amélioration », a déclaré Baboo.

Le champion en titre Juned a amélioré son record personnel de quatre minutes mais a trouvé que Baboo était un dur à cuire et a dû se contenter de la médaille d’argent cette fois. Il a réussi un temps de 2:36.04s.

Le très expérimenté Chandan Singh a également abaissé son record personnel de plus de quatre minutes à 2: 36,55 s, mais a dû se contenter d’une quatrième médaille de bronze consécutive dans les épreuves nationales de 35 km.

Résultats:

35 km hommes : 1. Ram Baboo (Uttar Pradesh) 2 : 31,36 s (nouveau record national) ; 2. Juned Khand (Haryana) 2:36.04s ; 3. Chandan Singh (Uttarakhand) 2:36.55s.

35 km femmes : 1. Manju Rani (Punjab) 2 : 57,54 s (nouveau record national) ; 2. Payal (Uttarakhand) 3:05.43s ; 3. Bandana Patel (Uttar Pradesh) 3:11.35s.

