Ram Baboo de l’UP bat le record national du 35 km marche hommes

Ram Baboo, de l’Uttar Pradesh, a battu le record national de l’épreuve masculine de marche de 35 km en remportant la médaille d’or lors de la dernière journée de compétition d’athlétisme aux Jeux nationaux ici mardi.

Baboo, un diplômé en éducation physique au chômage, a remporté l’épreuve en 2 heures 36 minutes 34 secondes, battant le précédent record national de 2: 40.16, qui était au nom de Juned Khan de l’Haryana qui a terminé deuxième mardi avec un temps de 2: 40.51 .

Il s’agit du cinquième record national établi aux Jeux et du troisième en athlétisme, après les marques nationales du saut à la perche féminin et masculin de Rosy Meena Paulraj (Tamil Nadu) et Siva Subramaniam (Services) respectivement.

Les deux autres records nationaux étaient en compétition d’haltérophilie.

L’épreuve de marche de 35 km n’a été introduite en Inde que l’année dernière à la suite de la décision de World Athletics de supprimer l’épreuve de 50 km après les Jeux olympiques de Tokyo.

“Je continuerai à travailler dur pour reproduire un tel temps sur une plate-forme internationale également”, a déclaré Baboo après l’événement.

Il a été le premier champion des championnats nationaux ouverts à Warangal l’année dernière lorsqu’il a gagné en 2:46:31.00.

Bien qu’il ait enregistré un temps plus rapide de 2:41:30.00 aux championnats nationaux de marche à Ranchi en avril de cette année, il n’a pas pu égaler les foulées de Juned Khan qui a établi le record national de l’époque à 2:40:16.00.

Dans l’arène de l’haltérophilie, Purnima Pandey de l’Uttar Pradesh a surmonté un dos raide et a décroché l’or dans la catégorie féminine des +87 kg. Purnima, qui a terminé sixième aux Jeux du Commonwealth de 2022, en a fait assez pour prendre la première place avec une levée totale de 215 kg, avec 95 kg en arraché et 120 kg en épaulé-jeté.

Richa Chordia et Sanyukta Kale du Maharashtra ont partagé les honneurs de la gymnastique rythmique au Sama Indoor Sports Complex à Vadodara. Sanyukta, l’athlète Thane, a dominé les épreuves du Hoop avec 26,05 points tandis que Richa Chordia s’est montrée meilleure avec le ballon, attirant l’attention des juges pour empocher 25,30 points.

Le Maharashtra a également remporté le doublé d’or de Kho Kho après que leurs hommes aient battu le Kerala 30-26 après avoir mené 26-10 à la mi-temps. L’équipe féminine avait auparavant remporté l’or en battant Odisha 18-16.

À Rajkot, la meilleure nageuse du Gujarat, Maana Patel, a pris plaisir à participer à des épreuves individuelles après avoir nagé en relais les deux derniers jours. Elle a dominé les manches du 200 m dos (2: 24,05) et du 50 m nage libre. Sa rivale au dos, Ridhima Veerendra Kumar (Karnataka) a remporté sa manche avec un temps de 2:25.64.

Maana Patel a battu le record des Jeux nationaux au sprint libre, réalisant un record personnel de 26,60 secondes pour améliorer la marque de 26,90 réalisée par Aditi Dhumatkar en 2015. Elle a ainsi délogé la championne nationale Avantika Chawan (Maharashtra) à la troisième place du tout -time liste indienne derrière Shikha Tandon et Kenisha Gupta.

Dans les épreuves de badminton, Surat, la gauchère favorite Malvika Bansod (Maharashtra) a vaincu Unnati Hooda (Haryana) au premier tour du simple féminin avec une victoire de 22-20, 21-13.

Avec des victoires lors de leurs matchs respectifs du premier tour, la deuxième tête de série Aakarshi Kashyap (Chhattisgarh) et le favori local Tasnim Mir ont organisé une bataille de quart de finale alléchante.

Pendant ce temps, Arjun Kadhe du Maharashtra rencontrera Manish Suresh Kumar (Tamil Nadu) dans la finale du simple masculin tandis que Zeel Desai du Gujarat se disputera la couronne du simple féminin contre Sharmada Balu du Karnataka lors de la compétition au Riverfront Sports Complex à Ahmedabad.

