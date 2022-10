Ralph Rimmer: le directeur général de RFL évite la sanction pour un commentaire sur les Fidji | Actualités de la Ligue de Rugby

Ralph Rimmer a fait l’objet d’une enquête pour des commentaires faits lors d’un récent dîner de remise de prix

Le directeur général de RFL, Ralph Rimmer, a évité toute sanction pour avoir utilisé un langage “inacceptable” lors d’une cérémonie officielle.

L’instance dirigeante a ouvert une enquête sur les actions de Rimmer après avoir reçu une plainte concernant des commentaires qu’il avait faits à propos de l’équipe nationale des Fidji lors du dîner de remise des prix du championnat et de la Ligue 1 le 26 septembre.

Le RFL dit qu’il a suivi les procédures en vertu du code de conduite des administrateurs, dirigé par le président du RFL, Simon Johnson, qui a soumis un rapport de 21 pages au conseil d’administration du RFL et à Rimmer, qui a annoncé le mois dernier son intention de démissionner de son rôle à la fin de l’année.

Il a déclaré que les procédures impliquaient la collecte d’informations auprès de trois experts indépendants, en plus d’un certain nombre de participants au dîner, et une déclaration de Rimmer – qui s’est excusé pour ses commentaires.

Des points de vue de la Fidji Rugby League et de leur équipe itinérante de la Coupe du monde ont également été sollicités.

“Le rapport a conclu que le langage relevait de la définition large du langage inacceptable tel que défini dans les règles opérationnelles du RFL et pouvait donc être considéré comme une violation du code de conduite”, a déclaré un communiqué de l’organe directeur.

“Cependant, il a noté que le commentaire avait été pris dans le contexte d’une discussion plus large sur la Coupe du monde ; que toute insulte à l’encontre de l’équipe nationale des Fidji ou de personnes originaires des Fidji ou d’origine ou d’héritage fidjien n’était pas intentionnelle ; et que l’équipe nationale des Fidji , la Fédération et la Confédération ont accepté les excuses de Ralph Rimmer pour les commentaires.

“Notant l’accord de toutes les personnes consultées sur le fait qu’il n’y avait aucune intention dans l’utilisation d’un langage inacceptable ; que des excuses complètes ont été présentées et acceptées ; et compte tenu des précédents pertinents et applicables, d’autres sports et d’enquêtes antérieures sur la conformité au RLF, la décision de le président est qu’aucune mesure disciplinaire formelle n’est appropriée.

“La question sera traitée par le biais de l’éducation, qui se déroulera au cours des trois mois précédant le départ annoncé précédemment de Ralph Rimmer du RFL à la fin de l’année.”

La déclaration a été publiée deux heures avant que les Fidji ne devaient affronter l’Angleterre lors d’un match d’échauffement pour la Coupe du monde de rugby à XV au stade AJ Bell de Salford.