Ralph Macchio rejette les critiques «trop blanches» de «Karate Kid» de 1984: «En avance sur son temps»

Répondant aux récentes critiques selon lesquelles “Karate Kid” de 1984 était “trop ​​​​blanc” et n’avait pas suffisamment approfondi les aspects culturels japonais de la discipline, la star du film Ralph Macchio a qualifié la semaine dernière l’histoire du passage à l’âge adulte “en avance sur son temps”. .”

“Les gens ont dit que c’était un casting très blanc, qu’il n’avait pas plongé dans l’histoire asiatique”, a déclaré Macchio, 60 ans, à Stellar Magazine. “Mais je dis toujours ceci : le film était en avance sur son temps parce que c’était un film pop-corn qui parlait des camps d’internement japonais pendant la Seconde Guerre mondiale.”

L’ancien enfant acteur, qui fait la promotion de ses nouveaux mémoires “Waxing On: The Karate Kid and Me”, a ajouté que la défunte co-vedette Noriyuki “Pat” Morita avait déclaré qu’il avait obtenu sa nomination aux Oscars pour le film en raison de la scène dans laquelle il est révélé qu’il a perdu sa femme et son fils dans l’un des camps.

“Pat lui-même a passé deux ans dans les camps”, a expliqué Macchio. “Donc, cela avait un double sens et une certaine profondeur.”

Macchio a déclaré que la scène digne d’un Oscar avait été presque coupée du film, mais qu’elle avait été sauvée par les fans.

“La principale préoccupation du studio était qu’avec le film en cours d’exécution sur deux heures, ils perdraient un temps de projection quotidien, et essentiellement, de l’argent dans le processus”, a-t-il déclaré. “Ils se sont tous tus une fois que nous l’avons projeté pour eux avec un public.”

La scène puissante à mi-chemin du film montre M. Miyagi, toujours sobre, ivre et désespérément émotif alors qu’il lutte pour faire face aux souvenirs de sa femme et de son fils à l’occasion de son anniversaire. Le personnage de Macchio, qui met son sensei au lit après s’être évanoui, découvre que la femme et le fils de Miyagi sont morts en couches en 1944.

Et tandis que le premier “Karate Kid” se déroulait en Californie, le second en 1986 tournait autour du personnage de Macchio, Daniel, passant du temps avec son sensei dans sa maison d’enfance d’Okinawa.

Macchio, qui n’a pas participé au remake du film par Will Smith en 2008, joue actuellement dans l’émission “Cobra Kai” dans laquelle il incarne Daniel à l’âge adulte.