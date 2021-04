Avec un look graphique blanc éclatant et des poches spacieuses, les uniformes que portera l’équipe américaine lors de la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de Tokyo ont été dévoilés mercredi par le pourvoyeur officiel Ralph Lauren.

Les uniformes, ainsi que la tenue du village olympique conçue par Ralph Lauren pour les athlètes américains, étaient prêts à partir lorsque les Jeux ont été reportés l’été dernier en raison de la pandémie.

«Il semble que nous sommes tous partis maintenant», a déclaré David Lauren, responsable de la marque et de l’innovation de l’entreprise, à l’Associated Press avant la révélation. «Ils avaient été conçus, produits et prêts à rouler.»

Les Jeux doivent maintenant s’ouvrir le 23 juillet et se terminer le 8 août alors que les organisateurs continuent de comprendre comment les organiser alors que la pandémie fait toujours rage et qu’il ne reste plus que 100 jours. En attendant, Ralph Lauren est prêt avec les vêtements de parade d’ouverture et de clôture pour les plus de 600 athlètes de l’équipe américaine, ceux qui participent aux Jeux paralympiques et des articles sur le thème olympique à vendre au public.

Les uniformes de la cérémonie d’ouverture seront dévoilés en juillet.

Lauren, le fils du fondateur du géant de la mode, a déclaré que la durabilité était au cœur de cette course olympique.

Ralph Lauren, qui équipe Team USA depuis 2008, a travaillé avec Dow sur un processus de teinture de prétraitement du coton qui utilise moins d’eau, de produits chimiques et d’énergie que les méthodes plus traditionnelles. Le processus a été utilisé pour un polo bleu marine que chaque athlète recevra.

Les Jeux doivent maintenant s’ouvrir le 23 juillet et se terminer le 8 août alors que les organisateurs continuent de comprendre comment les organiser alors que la pandémie fait toujours rage et qu’il ne reste plus que 100 jours. En attendant, Ralph Lauren est prêt avec les vêtements de parade d’ouverture et de clôture pour les plus de 600 athlètes de l’équipe américaine, ceux qui participent aux Jeux paralympiques et des articles sur le thème olympique à vendre au public.

Les uniformes de la cérémonie d’ouverture seront dévoilés en juillet.

Lauren, le fils du fondateur du géant de la mode, a déclaré que la durabilité était au cœur de cette course olympique.

Ralph Lauren, qui équipe Team USA depuis 2008, a travaillé avec Dow sur un processus de teinture de prétraitement du coton qui utilise moins d’eau, de produits chimiques et d’énergie que les méthodes plus traditionnelles. Le processus a été utilisé pour un polo bleu marine que chaque athlète recevra.