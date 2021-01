Le manager de Southampton, Ralph Hasenhuttl, est resté ému après que son équipe ait battu Liverpool.

Le but précoce de Danny Ings a donné aux Saints une victoire 1-0 à St Mary’s et a vu l’entraîneur autrichien tomber à genoux en larmes à temps plein.

C’était une réponse accrocheuse après l’une des plus grandes victoires de sa carrière de manager et qui a attiré beaucoup d’attention.

Et, après le match, il a expliqué la conversation privée qu’il avait précédemment eue avec l’adversaire Jurgen Klopp qui a provoqué sa réaction émotionnelle.

Hasenhuttl a révélé lors de sa conférence de presse d’après-match qu’il avait déjà partagé une conversation avec Klopp lors de leur rencontre lors d’une réunion de Premier League il y a quelques mois.

Il a plaisanté en disant qu’il voulait enfin prendre un point aux Reds – seulement pour être ravi de repartir avec les trois lors d’une «soirée parfaite» lundi soir.

Hasenhuttl a déclaré: «Cela dit tout et dit que nous avions une mentalité incroyable aujourd’hui, encore plus qu’eux.

« Nous n’abandonnons jamais et essayons jusqu’au bout de changer les choses. Nous avons montré qu’il est possible de gagner contre de telles équipes et nous l’avons fait d’une manière fantastique. Ils nous pouvons le faire et finalement nous devions passer une soirée parfaite et c’était une.