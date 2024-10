Avec le 28 jours plus tard franchise reprenant après près de deux décennies, Ralph Fiennes prépare les fans à revenir dans l’apocalypse zombie.

Avant la première du 20 juin 2025 28 ans plus tardle double nominé aux Oscars a révélé de nouveaux détails de l’intrigue et une mise à jour sur le statut de la nouvelle trilogie, qui a débuté avec le retour du duo scénariste/réalisateur OG, Alex Garland et Danny Boyle.

« Il s’agit de trois films, dont deux ont été tournés », a déclaré Fiennes. IndéWire.

Fiennes a expliqué le complot : « Cela fait 28 ans que la Grande-Bretagne est plongée dans ce terrible fléau de personnes infectées qui sont des humains violents et enragés avec quelques poches de communautés non infectées. Et c’est l’histoire d’un jeune garçon qui veut trouver un médecin pour aider sa mère mourante. Il conduit sa mère à travers ce magnifique terrain du nord de l’Angleterre. Mais bien sûr, autour d’eux, cachés dans les forêts, les collines et les bois, se trouvent les infectés. Mais il trouve un médecin qui est un homme que nous pourrions penser bizarre et étrange, mais qui est en réalité une force pour le bien.

Pour le versement suivant, intitulé 28 ans plus tard, partie II : Le temple des osNia DaCosta était en pourparlers pour réaliser plus tôt cette année, avec un scénario de Garland.

Cillian Murphy dans 28 jours plus tard (2002). Film Fox du 20e siècle

Après avoir joué dans 28 jours plus tard (2002) et sans la suite de 2007 28 semaines plus tardCillian Murphy reprend son rôle dans 28 ans plus tard alors que Jim, un ancien coursier à vélo qui s’est réveillé du coma pour découvrir que le « Rage Virus » a décimé Londres. Il est également producteur exécutif.

La suite à venir présente également Fiennes, Aaron Taylor-Johnson, Jodie Comer, Jack O’Connell, Erin Kellyman et Edvin Ryding.