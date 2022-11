Ralph Fiennes était le «leurre relationnel» de Jennifer Lopez et Ben Affleck – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Everett Collection

Ralph Fiennes a avoué qu’il était autrefois un “leurre relationnel” pour son ancien Fabriqué à Manhattan co-vedette Jennifer Lopez53 ans, et son copain Ben Affleck, 50 – mais n’avait aucune idée qu’il faisait partie d’un complot. “J’ai été piégé”, a expliqué l’acteur de 59 ans sur Regardez ce qui se passe en direct héberger Andy Cohen le mardi 15 novembre, faisant référence à d’anciennes photos des deux étreintes en juin 2002. «On m’a invité à dîner avec J. Lo et son manager et son agent … Nous avons eu un bon dîner, bavard bavard bavard. … [after]je pense que je rentrais chez moi, mais [we gave each other a] bisou sur la joue bonne nuit », a-t-il expliqué.

Ce même mois, Jennifer a demandé le divorce de son deuxième mari Cris Judd et avait travaillé sur le cinéma Gigli avec Ben, où ils se sont d’abord rencontrés et sont tombés amoureux. À l’époque, Jennifer était toujours mariée et ils gardaient les choses amicales – cependant, on soupçonnait que le couple maintenant marié avait franchi la ligne d’amis. En avril 2002 – quelques semaines seulement avant que Jennifer ne soit photographiée avec Ralph – Ben avait sorti une publicité pleine page pour complimenter son travail avec elle. “Cela n’a été qu’un honneur et un plaisir de travailler avec vous, … J’aimerais seulement avoir la chance d’être dans tous vos films”, a écrit Ben, ajoutant: “Avec amour, respect et gratitude, Ben Affleck.”

Après le dîner de juin 2002, Ralph a été pris au dépourvu lorsqu’un seul paparazzi “est sorti” et a pu lui dire au revoir amicalement. “Mais d’une manière ou d’une autre, les images étaient inclinées de sorte qu’alors qu’elle s’éloignait, [it looks like] Je marche après elle. Et je pense qu’il a dit le lendemain [in the New York] Poste, ‘C’est Ralph !’ », a-t-il également dit à Andy. Notamment, le chanteur “If You Had My Love” et les acteurs du Grand Budapest Hotel ont joué des intérêts amoureux à l’écran dans une comédie romantique. Fabriqué à Manhattan.

Ben et Jennifer ont finalement rendu leur relation publique en juillet 2002, avec Ben apparaissant plus tard dans sa vidéo pour “Jenny From The Block” qui a chuté des mois plus tard en septembre. En novembre 2002, le duo avait gagné le surnom de “Bennifer” et s’était fiancé avec ce Diamant rose Harry Winston. En raison du stress des paparazzi et de l’attention des médias, le couple a annulé leur premier mariage en septembre 2003 et s’est séparé définitivement en janvier 2004. Ben et J.Lo ont cependant choqué le monde lorsqu’ils se sont remis ensemble en avril 2021 et marié légalement en juillet 2022.

“Ma réaction [when I learned they got back together] était, ‘Bonne chance à eux’ », Ralph – qui a joué le rôle de Voldemort dans le Harry Potter films – noté.