Rallying-Breen devance son coéquipier de Hyundai Tanak après la première étape en Finlande

Craig Breen de Hyundai a devancé son coéquipier Ott Tanak de 2,8 secondes après la première étape du Rallye de Finlande vendredi, avec le leader du championnat Sébastien Ogier à la septième place pour Toyota.

Le pilote irlandais Breen a rattrapé un retard de 1,5 seconde et a pris la tête de l’Estonien lors de la dernière étape nocturne d’Oittila à travers la forêt sur des routes de gravier près de Jyvaskyla.

Le duo a remporté chacun deux des six étapes de la journée, avec Takamoto Katsuta de Toyota le plus rapide lors de l’ouverture de 2,31 km et son coéquipier gallois Elfyn Evans le plus rapide lors de la sixième étape pour passer de la cinquième à la troisième place au classement général, à 6,1 secondes du rythme.

« Nous avons eu une journée incroyable et j’en ai apprécié chaque seconde », a déclaré Breen après la première étape nocturne de l’événement depuis 1994.

« Je pense que tout le monde va trouver un petit quelque chose en plus demain, alors nous essaierons de saisir toute opportunité qui se présente à nous. »

Tanak poursuit un triplé de victoires en Finlande après des victoires en 2018 et 2019. L’événement n’a pas eu lieu l’année dernière en raison de la pandémie de COVID-19.

L’action de samedi comprend quatre étapes matinales, répétées dans l’après-midi avec un test supplémentaire de 2,31 km. Plus de la moitié de la distance totale du rallye sera parcourue en une seule journée, avec l’arrivée le dimanche.

Le septuple champion du monde français Ogier devance Evans de 44 points au classement à deux tours de la fin après la Finlande.

