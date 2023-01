Rallyes moto et don d’organes : un curieux rapprochement

Une étude révèle que les accidents lors de grands rassemblements de motos entraînent une augmentation des dons d’organes.

C’est une blague ancienne et morbide, particulièrement appropriée dans les salles d’urgence des hôpitaux : comment appelle-t-on quelqu’un à moto qui passe à toute vitesse sur l’autoroute ? Un donneur d’organes.

Ce n’est pas drôle, bien sûr. Mais cet humour triste et noir semble contenir une part de vérité, selon une étude menée en JAMA médecine interne cela suggère que les grands rassemblements de motos augmentent légèrement les dons d’organes.

Pourquoi les chercheurs ont-ils décidé d’étudier cela ?

Des preuves solides montrent que les motos sont plus risquées que d’autres modes de transport, surtout si l’opérateur conduit de manière imprudente, ne porte pas de casque ou est sous l’influence de l’alcool ou d’autres drogues.

Pourtant, au cours des 20 dernières années, le nombre de motos immatriculées aux États-Unis doublé de 4,3 millions à 8,6 millions. Les rallyes moto sont également populaires : en 2022, plus d’un demi-million de personnes ont assisté au plus grand rallye moto du monde à Sturgis, dans le Dakota du Sud. Et c’est en fait environ 200 000 de moins qu’il n’y en avait eu certaines années.

Avec autant de personnes à moto convergeant vers un même endroit, les chercheurs se sont demandé si les accidents mortels pourraient augmenter – et si cela pourrait augmenter temporairement le taux de don d’organes.

Leur étude a jeté le filet plus large que le rassemblement de Sturgis. En se concentrant sur les villes qui ont accueilli de grands rassemblements de motos aux États-Unis entre 2005 et 2021, les chercheurs ont compté accidents de la route mortels ayant conduit au don et à la transplantation d’organes. Ensuite, ils ont comparé les chiffres aux taux quatre semaines avant et après les rassemblements dans ces endroits. Ils ont également examiné les taux dans les régions du pays où aucun rassemblement n’a eu lieu.

Qu’est-ce que l’étude a trouvé?

En moyenne, un seul donneur d’organes peut fournir trois à quatre organes pour la transplantation, y compris les reins, le foie et le cœur. C’est pourquoi choisir d’être un donneur d’organes peut changer de nombreuses vies.

Lorsque les chercheurs ont analysé près de 11 000 dons d’organes consécutifs à des accidents de la route après sept grands rassemblements de motos, ils ont découvert :

Les donneurs d’organes étaient majoritairement jeunes (moyenne d’âge 32 ans) et de sexe masculin (71 %).

En moyenne, au cours de chaque journée d’un rallye moto, il y avait 21 % de donneurs d’organes en plus et 26 % de receveurs d’organes en plus par rapport aux mêmes zones hors dates de rallye ou dans les régions voisines qui n’accueillaient pas de rallyes. Cela semble substantiel, mais cela se traduit par un seul donateur supplémentaire pour deux grands rallyes moto.

Les décès de donneurs dus à des causes autres que les accidents de véhicules à moteur n’ont pas augmenté pendant les dates de rassemblement.

Les résultats de cette étude soulèvent de nouvelles questions

L’étude suggère que plus d’accidents – et plus de dons d’organes – se produisent les jours où de grands rassemblements de motos ont lieu. Mais il y a beaucoup de choses que nous n’apprenons pas qui pourraient mettre les résultats de l’étude sous un jour différent. Par example:

Les accidents mortels se sont-ils produits principalement sur les artères principales, les petites routes ou hors route ?

Y avait-il une relation entre les accidents mortels et les passagers des motos ou de certains véhicules – une moto seule, disons, ou une moto et un camion ?

Comment les rallyes motos affectent-ils les taux de blessures et de décès ? Cette étude a probablement sous-estimé l’impact global car elle n’incluait que les décès après des accidents de la route ayant conduit au don d’organes. Les accidents non mortels et les accidents mortels qui n’ont pas donné lieu à un don d’organes n’ont pas été inclus.

Le nombre d’accidents mortels lors des rallyes moto est-il supérieur à ce que l’on pourrait attendre de l’augmentation spectaculaire de la foule et de la circulation ?

Les réponses à ces questions pourraient aider les organisateurs de rallyes à améliorer la sécurité de ces événements.

La ligne du bas

À mon avis, cette étude remarquable contient plusieurs messages à retenir.

Premièrement, les rallyes moto sont associés à une augmentation des accidents mortels de la route. Sachant cela, les organisateurs de rallyes, les dirigeants locaux et les prestataires de soins de santé doivent agir pour améliorer la sécurité et se préparer à un nombre accru de blessures liées à des accidents. Au minimum, les participants au rallye devraient être encouragés à porter un casque et découragés de conduire de manière imprudente ou sous l’influence de drogues ou d’alcool.

De plus, cette étude suggère que les organisateurs de rallyes motos devraient intégrer des programmes d’inscription de donneurs d’organes à ces événements. Cela pourrait augmenter le nombre d’organes disponibles pour ceux qui ont besoin d’une greffe d’organe à un moment où il y a des pénuries importantes. Cela pourrait même encourager les gens à rouler en toute sécurité.