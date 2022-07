Rallye prématuré ? Il est trop tôt pour parler de “pic de bellicisme” de la banque centrale, déclare un stratège

“Surtout ce que nous avons vu avec les marchés boursiers, et en particulier les marchés des titres à revenu fixe et le crédit jusqu’à présent depuis le début de l’année, les baisses ont été assez importantes, donc je pense que les investisseurs seront soulagés s’ils pensent que l’inflation a été dans une certaine mesure », a déclaré Jaegers.

“Nous pensons qu’ils [central bankers] aura besoin d’un certain temps pour que le gonflage se déclenche vraiment et qu’il soit à l’aise pour lâcher le pied de la pédale… cela prendra plusieurs mois quand il sera suffisamment à l’aise avec le gonflage.”

“Nous voyons maintenant, en tant qu’investisseurs, parler pendant longtemps du scénario de stagflation, donc l’activité ralentit et l’inflation est en fait assez collante. Nous voyons que l’inflation reste en fait assez têtue et plus ancrée dans certains éléments”, a-t-il déclaré à CNBC. “Squawk Box Europe” lundi.

Les marchés européens étaient mitigés lundi et les contrats à terme sur actions aux États-Unis sont passés en territoire prudemment positif alors que les investisseurs se préparaient à un déluge de bénéfices des entreprises et attendaient avec impatience la décision de politique monétaire de la Fed mercredi.

Les principales banques centrales du monde entier ont resserré leur politique monétaire et augmenté les taux d’intérêt dans le but de contenir l’inflation galopante ces derniers mois.

La Réserve fédérale américaine devrait opter cette semaine pour une deuxième hausse consécutive de 75 points de base, avec une inflation à 9,1 %. Cependant, les lectures PMI et les chiffres de l’emploi aux États-Unis la semaine dernière ont également signalé un ralentissement de l’activité économique.

Jaegers s’est également dit préoccupé par les risques de récession aux États-Unis, car les taux d’intérêt – qui ont commencé l’année à 0-0,25 % devraient maintenant atteindre 3,5 % d’ici la fin du cycle – en conjonction avec un dollar très fort et d’autres conditions financières de resserrement. .

“Nous sommes donc devenus plus prudents sur ces actifs ces dernières semaines et plus à l’aise de détenir plus de risque de durée, donc plus d’obligations d’État, dans les portefeuilles des clients. Nous pensons qu’il est très difficile à partir d’ici pour que les taux d’intérêt à long terme augmentent vraiment, et cela aussi comptes pour l’Europe », a déclaré Jaegers.