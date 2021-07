rallye bitcoin, expert en monnaie numérique Amazon, sonde d’attache

Après une vente massive la semaine dernière, le bitcoin, la plus grande crypto-monnaie en valeur marchande, a commencé à se redresser au cours du week-end. Son prix a dépassé 40 000 $ pour la première fois depuis juin lundi et se négocie actuellement à environ 40 200 $ à 15 h 35 HNE. D’autres crypto-monnaies, comme l’éther, sont également en plein essor. L’ensemble du marché des crypto-monnaies ajouté plus de 100 milliards de dollars de valeur en 24 heures, selon CoinMarketCap. Les experts disent que ce coup de pouce est venu des récentes nouvelles haussières concernant le bitcoin, y compris le « Le mot B » conférence mercredi où Elon Musk, PDG de Tesla et SpaceX, Jack Dorsey, PDG de Twitter et Square, et Cathie Wood, PDG d’Ark Invest, ont partagé leur soutien au bitcoin. L’éther et le dogecoin ont également bondi pendant la conférence, car Musk a confirmé qu’il possédait les trois pièces numériques. Musk a également mentionné que Tesla et SpaceX possèdent tous deux des bitcoins. Ce n’est pas tout ce qui s’est passé en crypto au cours de la semaine dernière. D’une sonde d’attache potentielle à Amazon qui envisage d’embaucher un responsable de la monnaie numérique, voici six autres éléments clés à connaître.

1. La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, demande aux régulateurs d' »agir rapidement » sur les règles du stablecoin

Lundi, la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a rencontré le groupe de travail du président sur les marchés financiers (PWG) pour discuter de la réglementation des pièces stables, qui sont des crypto-monnaies censées être liées à des actifs de réserve comme l’or ou la monnaie fiduciaire. « Le secrétaire a souligné le doivent agir rapidement pour s’assurer qu’un cadre réglementaire américain approprié est en place », a déclaré lundi le département du Trésor dans un déclaration. « Le PWG s’attend à émettre des recommandations dans les mois à venir. » Au cours de la réunion, le groupe a discuté « de la croissance rapide des pièces stables, des utilisations potentielles des pièces stables comme moyen de paiement et des risques potentiels pour les utilisateurs finaux, le système financier et la sécurité nationale », selon le communiqué. Auparavant, Yellen et le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, ont appelé à plusieurs reprises à un cadre réglementaire entourant les pièces stables.

2. Le co-créateur d’Ethereum, Vitalik Buterin, s’exprime à EthCC

La conférence de la communauté Ethereum (EthCC), le plus grand événement annuel européen d’Ethereum, a débuté mardi à Paris. Vitalik Buterin, le co-créateur de la blockchain Ethereum, a discuté de divers points, notamment en encourageant les développeurs d’Ethereum à travailler « au-delà de DeFi » ou de la finance décentralisée. Les applications DeFi visent à recréer les systèmes financiers traditionnels, tels que les banques et les bourses, avec la crypto-monnaie. La plupart fonctionnent sur la blockchain ethereum. Buterin a évoqué le potentiel des plateformes de médias sociaux décentralisées sur la blockchain, entre autres.

3. Elon Musk dit que Tesla recommencera probablement à accepter le bitcoin

Durant Conférence « Le B-Word », un événement organisé par le Crypto Council for Innovation, mercredi, Elon Musk a déclaré que Tesla recommencerait probablement à accepter les bitcoins pour les achats de véhicules. « Il semble que le bitcoin se tourne beaucoup plus vers les énergies renouvelables et un tas de centrales au charbon à usage intensif qui étaient utilisées … aient été fermées, en particulier en Chine », a déclaré Musk. « Je veux faire un peu plus de diligence raisonnable pour confirmer que le pourcentage d’utilisation d’énergie renouvelable est très probablement égal ou supérieur à 50 % et qu’il y a une tendance à l’augmentation de ce nombre. Si c’est le cas, Tesla recommencera très probablement à accepter le bitcoin. »

4. Jack Dorsey espère que le bitcoin contribuera à la paix dans le monde

Aussi à Conférence « Le B-Word » Mercredi, Jack Dorsey a réitéré sa vision haussière du bitcoin. « Mon espoir est que cela crée la paix dans le monde ou aide à créer la paix dans le monde », a-t-il déclaré. « Nous avons tous ces monopoles déséquilibrés et l’individu n’a pas de pouvoir et le montant des coûts et de la distraction qui vient de notre système monétaire aujourd’hui est réel et cela détourne l’attention des problèmes plus importants. » Jeudi, lors de l’appel aux résultats du deuxième trimestre de Twitter, Dorsey a déclaré aux investisseurs que le bitcoin serait une « grande partie » de l’avenir de l’entreprise, TechCrunch a signalé. « Je pense qu’il est extrêmement important pour Twitter et pour les actionnaires de Twitter que nous continuions à regarder l’espace et à y investir de manière agressive », a-t-il déclaré.

5. Amazon recrute un expert en monnaie numérique et blockchain

Amazon est cherche à ajouter un expert en monnaie numérique et blockchain à son équipe de paiements, selon une offre d’emploi récente. La société cherche à embaucher un « chef de produit expérimenté pour développer la stratégie de monnaie numérique et de blockchain et la feuille de route des produits d’Amazon ». « Vous tirerez parti de votre expertise dans le domaine de la blockchain, du grand livre distribué, des devises numériques de la banque centrale et de la crypto-monnaie pour développer les arguments en faveur des capacités qui devraient être développées, piloter la vision globale et la stratégie produit, et gagner l’adhésion et l’investissement du leadership pour de nouvelles capacités, » indique l’offre d’emploi. Un porte-parole d’Amazon a confirmé la publication, partageant une déclaration: « Nous pensons que l’avenir sera construit sur de nouvelles technologies qui permettent des paiements modernes, rapides et peu coûteux, et espérons apporter cet avenir aux clients d’Amazon dès que possible. »

6. Les dirigeants de Tether feraient l’objet d’une enquête criminelle