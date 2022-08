Rally invite des centaines de personnes à profiter de la splendeur de DuPage River – Shaw Local

Brian Walaszek, résident de Plainfield, a comparé la rivière DuPage à une grande rivière paresseuse que vous trouverez dans un parc aquatique.

« C’est vraiment agréable. C’est relaxant », a déclaré Walaszek. “Vous vous détendez et flottez sur la rivière et ne pensez à rien d’autre.”

Walaszek a rejoint son ami, Ralph Osuch, également de Plainfield, ainsi que de nombreux autres samedi pour encourager des centaines de personnes à passer également un bon moment sur la rivière d’environ 28 milles pour le premier rallye sur la rivière DuPage.

Le rallye vise à faire connaître le fleuve et ses bienfaits récréatifs. Il était organisé par des membres du groupe Friends of the DuPage River, qui est principalement actif sur Facebook.

Osuch, membre du groupe, a déclaré que les personnes qui se joignaient au rassemblement étaient encouragées à utiliser les points d’accès publics et à nettoyer les ordures qu’elles trouvaient. Les personnes qui prenaient des selfies dans la rivière avaient également droit à des réductions dans les entreprises locales participantes.

“C’est une belle journée pour sortir et profiter de la rivière”, a déclaré Osuch.

Scott Most, copropriétaire de Plainfield River Tubing, emmène un groupe sur la rivière DuPage pour faire du tubing. Samedi 27 août 2022, à Plainfield. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia.com/Gary Middendorf)

Tubes de la rivière Plainfield participé au rallye. Kris Most, copropriétaire de l’entreprise, a transporté les clients au point d’accès public près de la 135e rue à Plainfield. Scott Most, son mari, a travaillé avec d’autres membres du personnel pour aider à lancer les clients dans la rivière sur des tubes colorés.

Scott Most a déclaré qu’il aimait personnellement la rivière DuPage parce qu’elle peut vous faire oublier que vous êtes au milieu d’une banlieue.

« Cela vous éloigne et vous déconnecte de votre téléphone et de vos appareils électroniques. Cela vous ramène en quelque sorte à la nature pendant quelques heures », a-t-il déclaré.

Scott Most a déclaré qu’ils avaient fait monter des gens sur la rivière DuPage pour la première fois et qu’ils avaient dit que cela changeait leur vie.

“Beaucoup de gens qui nous essaient, ils n’ont jamais su que c’était ici et ils reviennent”, a-t-il déclaré. “Nous avons beaucoup de clients fidèles parce que c’est quelque chose d’unique.”

Un kayakiste descend la rivière DuPage. Samedi 27 août 2022, à Plainfield. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia.com/Gary Middendorf)

L’amour de la rivière est ce qui a poussé les Amis de la rivière DuPage à adresser une pétition à plusieurs agences gouvernementales et à des représentants de l’État sur Change.org pour rendre la rivière accessible à tous.

La pétition a été créée en réponse à une décision de la Cour suprême de l’Illinois en juin qui a statué que les propriétaires ont le droit de restreindre l’accès à des portions de rivières – telles que la rivière DuPage – qui traversent leur propriété.

Plusieurs législateurs de l’État ont déclaré qu’ils travaillaient sur une législation visant à rendre les rivières accessibles au public tout en respectant les droits des propriétaires fonciers.

Un groupe s’apprête à sortir sur la rivière DuPage. Samedi 27 août 2022, à Plainfield. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia.com/Gary Middendorf)

Walaszek a déclaré qu’il respecte les propriétaires et leur propriété privée, mais il pense également que tout le monde devrait pouvoir accéder aux rivières pour la pêche, le kayak et d’autres activités récréatives.

“Je pense que l’Illinois doit régler ce problème, honnêtement”, a déclaré Walaszek. “Avec tout l’argent qui a été dépensé pour tous ces lancements publics dans différentes villes, cela ne fait que vous montrer pourquoi l’accès doit être là.”

Osuch a déclaré qu’il espérait que le rassemblement de samedi enverrait un message aux législateurs sur les avantages de la rivière pour le public.

Osuch a estimé qu’il y aurait plus de 500 personnes flottant sur la rivière dans le cadre du rassemblement. Il y avait beaucoup de gens – comme Mike Neville – qui n’étaient pas au courant du rallye mais qui sont néanmoins allés à la rivière DuPage pour s’amuser aussi.

Neville est venu de Chicago pour rejoindre son ami Matt Schmitt de Naperville pour faire du kayak sur la rivière.

“J’ai sauté sur l’occasion. Ça va être une belle journée aujourd’hui », a déclaré Neville.

Kevin McCarty, de Naperville, gonfle des boudins pendant que son fils Quintin, 5 ans, attend. Samedi 27 août 2022, à Plainfield. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia.com/Gary Middendorf)

La femme et le mari Sue et Steve Klappa n’étaient pas non plus au courant du rassemblement et se trouvaient au point d’accès public de la 135e rue pour faire du kayak.

Pourtant, Sue Klappa a déclaré qu’elle croyait que le public devrait avoir accès à la rivière car cela peut améliorer la santé, le bien-être et une communauté plus forte.

“Alors que vous regardez les gens flotter, ils passent du temps avec des collègues et des amis”, a déclaré Sue Klappa. « Les familles peuvent l’utiliser. Je pense que c’est une chose merveilleuse à avoir ici dans cette communauté.

Elle a dit qu’elle et son mari avaient déménagé à Plainfield en octobre dernier et que la rivière DuPage était un “énorme appel pour nous de vivre à Plainfield”.

Sue Klappa a noté que la rivière est très propre.

“Je pense que les gens s’en occupent vraiment et honorent leur temps dessus”, a-t-elle déclaré.