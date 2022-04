Ralf Rangnick met en doute s’il assumera le rôle de consultant de Man Utd après l’arrivée d’Erik ten Hag | Nouvelles du football

Ralf Rangnick a mis en doute s’il assumera son rôle de consultant auprès de Manchester United, affirmant qu’un contrat n’est pas aussi important que « ce qui va vraiment se passer ».

Dans un briefing incroyablement honnête avec les médias écrits à la suite de sa conférence de presse ouverte à Carrington vendredi, le manager par intérim a également déclaré que le club ne pouvait pas apporter de changements cosmétiques mais nécessitait une « chirurgie à cœur ouvert » pour résoudre ses problèmes.

Alors que Rangnick pense qu’Erik ten Hag était le meilleur entraîneur possible pour United, il a souligné que le Néerlandais ne peut réussir que s’il y a une dose de réalisme sur la situation actuelle et une volonté de réviser dans le bon sens à l’avenir.

Voici la retranscription d’un échange éclairant :

Est-il juste de décrire Paul Pogba comme énigmatique ?

Cela n’a pas de sens d’en parler, en ce moment il est blessé. Mais je veux dire, c’est un joueur qui a gagné la Coupe du monde avec la France. Nous savons tous quel genre de potentiel il a et quel bon joueur il peut être. Mais comme tout à fait comme quelques autres joueurs, il avait juste du mal à obtenir durablement ses meilleures performances sur le terrain pour les matchs de United. Ce n’était pas seulement le cas cette saison, ou au cours des deux dernières semaines. Autant que je m’en souvienne, c’était aussi le cas les années précédentes.

Le manager par intérim de Manchester United, Ralf Rangnick, a déclaré que Cristiano Ronaldo, Raphael Varane et Scott McTominay sont tous disponibles contre Arsenal ce week-end. Mais, Paul Pogba risque de manquer le reste de la saison



Pourquoi?

Eh bien, c’est difficile à dire. Si moi-même ou d’autres entraîneurs savions cela, il aurait probablement été plus facile de changer cela. Mais pour le moment, cela n’a aucun sens de penser à cela. Parce que comme je l’ai dit, il ne sera pas disponible pour le match de demain et probablement pas pour les quatre autres matchs à venir. Et comme il semble en ce moment, il ne renouvellera pas son contrat. Il est fort probable qu’il ne sera plus là la saison prochaine.

Des entraîneurs plus connus et décorés qu’Erik ten Hag ont échoué dans ce club. Qu’est-ce qui vous rend convaincu, vous et le conseil, qu’il peut réussir là où ils ont échoué ?

Je pense que c’est un bon personnage pour commencer. D’après ce que j’ai entendu des gens qui ont travaillé avec lui, il est très communicatif, se comporte très bien, fait beaucoup de choses lui-même. Il a évidemment besoin de l’aide de tout le club, de toutes les personnes à l’intérieur du club. Je pense qu’il l’obtiendra.

Gary Neville a son mot à dire sur la nomination d’Erik ten Hag au poste de manager de Manchester United



Il aura, espérons-le, la chance de former une nouvelle équipe avec le département de scoutisme et avec le conseil d’administration, ce qui est nécessaire. Et pour moi, la partie la plus vitale est que le club réussisse à recruter les bons et les meilleurs joueurs possibles, à changer l’attitude et aussi l’énergie – je pense que nous avons besoin d’énergie positive pour la nouvelle équipe. Et cela est également important pour le nouveau manager. Et s’il obtient cela, nous avons parlé d’autres clubs qui étaient dans une situation similaire à Manchester United il y a cinq ou six ans…

Donc, si les bonnes leçons sont tirées de ce qui s’est passé cette saison, cela pourrait être l’une des rares bonnes choses d’une saison comme celle que nous traversons. Au moins, nous savons quel type de vis nous devons tourner, les choses que nous devons changer. Et si cela se produit, je veux dire, pourquoi United ne pourrait-il pas avoir autant de succès que ces clubs le sont actuellement ? Il n’y a donc pas que la qualité du manager. Il s’agit de changer toutes les autres choses qui ont amené le club dans la position où nous sommes en ce moment.

La patience est-elle la clé ?

GRATUIT À REGARDER: Faits saillants de la victoire de Liverpool sur Manchester United en Premier League



C’est plus le niveau des attentes et cela a aussi à voir avec la patience. Dans un club comme Manchester United, il est difficile de dire aux gens d’être patients. Cela prendra un peu de temps. Mais nous devons juste faire face à la situation actuelle. Je veux dire, nous avons perdu au total contre Liverpool 9-0. Nous avons perdu contre Manchester City sur un total de 6-1. L’équipe a même perdu contre Watford 4-1. On a perdu contre une équipe comme Everton, qui n’était pas pleine de confiance, 1-0. C’est juste la triste réalité à laquelle nous devons faire face et simplement reconnaître, ce qui aidera Manchester United à l’avenir.

Vous avez mentionné que vous n’aviez pas encore parlé de votre propre situation avec le conseil d’administration, mais après ce que vous avez vécu et ce que vous avez vu ces derniers mois, voulez-vous toujours être impliqué avec Manchester United la saison prochaine ?

Nous avons un accord sur ce rôle de conseil, mais au final, il ne s’agit pas de ce qui a été écrit sur papier ou de ce qui a été convenu, il s’agit de ce qui va vraiment se passer dans la vie de tous les jours et dans les affaires de tous les jours. Il est également important de voir comment Erik ten Hag voit cela. Aime-t-il parler avec quelqu’un comme moi ? À quel point veut-il travailler ensemble ? Et ce sont les choses dont nous n’avons pas encore parlé.

Donc pour moi, je ne m’inquiète pas du tout. Il ne s’agit pas d’avoir convenu d’un contrat ou quoi que ce soit pour les deux prochaines années – j’ai 64 ans très bientôt donc pour moi, il s’agit de ce qui va vraiment se passer et de ce que Ten Hag et le conseil d’administration de Manchester United veulent vraiment savoir mon avis et mon expérience.

Voudriez-vous, voudriez-vous rester impliqué?

L’actuel patron par intérim de Manchester United, Ralf Rangnick, discute de la nouvelle nomination d’Erik ten Hag à la direction des Red Devils et de ce que le Néerlandais peut apporter à Old Trafford



Eh bien, je suis intéressé et j’ai vraiment un feeling avec ce club après ces cinq mois et demi, je vois encore quel genre d’options nous avons, quel genre d’espace d’amélioration il y a et où nous pourrions nous développer .

Encore une fois, après avoir vu Liverpool jouer contre nous, après avoir vu ce qui s’est passé dans d’autres clubs et nous avons également parlé des progrès d’Arsenal, pourquoi cela ne serait-il pas possible ici ? C’est l’un des plus grands clubs du monde, nous avons des conditions d’entraînement parfaites, nous avons un stade fantastique… Nous avons un soutien massif des fans, probablement le meilleur soutien des fans que j’aie jamais connu en dehors de Schalke en Allemagne. C’est tout simplement incroyable. Et bien sûr, je voudrais faire partie de ce processus. Je ne sais pas si cela peut arriver et comment cela est vraiment apprécié et voulu.

Si les 12 prochains mois sont chaotiques pour Ten Hag, êtes-vous sûr que United restera avec lui et lui laissera du temps ?

Je ne peux que vous dire d’après ce que j’ai vu et ce que j’ai entendu et vécu jusqu’à présent, Erik est un bon choix – un très bon choix. Il l’a montré par le passé. Je suis assez convaincu qu’il est le meilleur entraîneur possible que vous puissiez avoir en ce moment. Comme je l’ai dit plus tôt, l’une des rares bonnes choses est qu’il est limpide – vous n’avez même pas besoin de lunettes pour analyser et voir où se trouvent les problèmes ici.

Erik ten Hag arrive à l’entraînement de l’Ajax après avoir été annoncé comme nouveau manager de Manchester United



Alors maintenant, il s’agit seulement de savoir comment les résoudre ? Et pour moi, c’est clair, il ne suffit pas de faire des petites modifications mineures et des petits problèmes ici et là quelques petites choses cosmétiques. Non, en médecine, on verrait ça comme une opération à cœur ouvert. Il y a donc plus de choses à changer que quelques petites choses ici et quelques petites choses là. Si cela se produit et si tout le monde a réalisé que cela doit se produire, et si les gens veulent travailler ensemble, alors cela a du sens.

Et puis je crois toujours qu’il n’a pas besoin de deux ou trois ans pour changer ces choses. Cela peut arriver en un an et d’autres clubs, pas très loin d’ici, ont montré que cela ne prend pas deux, trois, quatre ans. Que c’est possible dans un, deux, peut-être trois mercato.

Cela nécessite-t-il un leadership fort, sur et en dehors du terrain ?

Bien sûr et ce n’est pas quelque chose qu’une seule personne en tant que manager peut faire. Je veux dire, avec tout le respect que je dois à Klopp et Pep, je suis sûr qu’ils n’ont pas tout fait eux-mêmes. Il y avait aussi d’autres personnes impliquées dans ces deux clubs, des tops à certains postes, peu importe dans quel domaine c’était, pour reconstruire. Pour construire ce que nous voulons ici, vous devez avoir des personnes de haut niveau et elles doivent travailler ensemble de manière très proche et très fiable.

