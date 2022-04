Ralf Rangnick critique Manchester United: Personne en Premier League ne concède des buts comme celui-ci | Nouvelles du football

Ralf Rangnick perd patience avec ses joueurs de Man Utd, critiquant leur physique et admettant que personne en Premier League ne concède des buts comme eux.

Cristiano Ronaldo a scellé son tour du chapeau avec un superbe coup franc pour sauver une victoire 3-2 de Man Utd sur Norwich, mais c’était une autre mauvaise performance pour l’équipe.

Norwich s’est créé des occasions tout au long de l’après-midi et a marqué plus d’un but dans un match à l’extérieur pour la troisième fois seulement cette saison. Kieran Dowell a dirigé le centre de Teemu Pukki devant David de Gea sur le coup de la mi-temps, puis l’attaquant finlandais a déjoué le piège du hors-jeu pour égaliser sept minutes après le début de la deuxième période.

Rangnick a déclaré: « Si vous regardez les deux buts que nous avons concédés, en particulier le premier, nous avions le ballon sur la touche mais nous n’étions tout simplement pas assez physiques. Dès qu’il y a un contact corporel, nous devons être plus physiques, plus agressifs , mais nous ne l’étions pas.

« C’était, pour moi, trop facile, et c’est pourquoi nous sommes probablement la seule équipe de la ligue à encaisser des buts comme celui-ci. »

Il a ajouté: « Nous aurions dû défendre de manière plus intelligente et ne pas leur permettre d’avoir deux ou trois moments de transition en jouant trois contre deux ou quatre contre deux. Pour être honnête, Norwich aurait pu marquer plus tôt que nous n’avons concédé le premier but. Nous aurions pu encaisser un but plus tôt et c’est pourquoi je ne suis pas vraiment satisfait de notre performance alors que nous n’étions pas en possession du ballon. »

Ralf Rangnick perd patience avec son équipe de Manchester United





Le vainqueur du coup franc de Ronaldo sur 25 mètres avec 15 minutes à jouer a restauré une bonne sensation autour du terrain et a remis les hôtes en lice pour terminer quatrième. Ils ne sont qu’à trois points de Tottenham, quatrième.

Rangnick a déclaré: « Si je pense juste aux matchs depuis mon arrivée, combien de matchs nous avons menés 1-0 et 2-0 et à la fin nous n’avons obtenu qu’un point. Je veux dire, c’est facilement six, huit points que nous aurait dû facilement en avoir plus. Mais cela nous ramène à la même situation que nous n’avons tout simplement pas assez bien défendue dans des moments comme celui-ci. Et [had it not been for] David de Gea avec un superbe arrêt, nous aurions pu être menés 3-2 et probablement même perdre le match et cela ne devrait pas arriver.

« Si vous voulez défendre correctement dans cette ligue, vous devez juste être physique, vous ne devriez pas simplement leur permettre de nous dépasser et de traverser nos lignes comme ça. C’est ce que cette équipe ne fait pas assez bien, et c’est pourquoi nous sommes toujours mathématiquement dans la course mais nous aurions dû facilement avoir huit points de plus. »

Prochain rendez-vous pour Manchester United ? Liverpool…

L’opposition se durcit ensuite pour Manchester United lorsqu’ils se rendront à Liverpool mardi à 20 heures – en direct sur Sky Sports Premier League – alors que l’équipe de Jurgen Klopp a les yeux rivés sur le titre de Premier League.

Rangnick a admis que son équipe pourrait passer une longue soirée si elle répétait les niveaux de performance de la victoire de Norwich.

« Je veux dire, tout le monde a vu le match d’aujourd’hui », a déclaré Rangnick. « Nous savons tous quelle équipe nous affrontons mardi.

« Ils ont gagné contre Man City aujourd’hui, ils sont en finale de la FA Cup. Au final, ils pourraient avoir la chance de remporter quatre trophées cette saison.

« Si nous jouons comme nous avons joué aujourd’hui, il sera très, très difficile d’obtenir ne serait-ce qu’un point dans ce match et c’est ce dont nous devons être conscients de manière réaliste.

« Donc, nous devons élever notre propre niveau et standard. Fred et Scott (McTominay) ne seront probablement pas de retour, Raphael Varane sera également une course serrée pour le match de mardi. Jusqu’à présent, il ne s’est pas entraîné avec l’équipe.

« Nous devons être conscients que les joueurs dont nous disposions aujourd’hui, nous nous rendrons à Liverpool et tirerons tout de ce match.

« Si possible, nous avons besoin de trois points. Cela peut arriver dans le football, c’est déjà arrivé.

« Mais nous devons être réalistes, nous devons jouer beaucoup mieux si Liverpool est en possession du ballon que nous ne l’avons fait aujourd’hui. »

Rangnick sur les huées de Pogba : il n’est pas juste de cibler des individus

Ralf Rangnick insiste sur le fait qu’il n’est pas juste de cibler des individus après que Paul Pogba a été hué hors du terrain par certains supporters de Manchester United lors de la victoire 3-2 de samedi contre Norwich en Premier League.

Le triplé de Cristiano Ronaldo à Old Trafford a renforcé les espoirs de United de se classer parmi les quatre premiers après les défaites des rivaux Arsenal et Tottenham, mais le résultat a passé sous silence une autre performance décevante et les supporters locaux n’ont pas eu peur de montrer leur mécontentement.

Pogba, dont le contrat avec United expire à la fin de la saison, est revenu dans la formation de départ mais a eu du mal à avoir un impact contre l’équipe inférieure de la Premier League et a été remplacé par Juan Mata à la 74e minute avec le score à 2-2. .

Paul Pogba a semblé être hué par les fans de Manchester United lorsqu’il a été remplacé lors de la victoire 3-2 contre Norwich en Premier League



Le milieu de terrain de United a ensuite été raillé alors qu’il quittait le terrain avant de tendre l’oreille vers un virage particulièrement critique alors qu’il descendait le tunnel à plein temps.

Bien que Rangnick admette qu’il n’a pas entendu les huées d’une section de partisans mécontents, il insiste sur le fait qu’il n’est pas d’accord avec leurs actions.

Rangnick a déclaré: « Je peux comprendre si les fans sont frustrés et déçus – nous aussi. Les choses sont restées, pour autant que je sache, paisibles tout le temps.

« Je ne pense pas qu’il soit logique de prendre et de cibler une personne ou des joueurs individuels, car c’est une responsabilité collective. »