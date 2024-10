Ralf Little réagit au nouveau projet Death in Paradise

Ancien Mort au paradis la star Ralf Little a partagé une réaction hilarante à un nouveau projet de spectacle.

La série de la BBC a annoncé cette semaine un nouveau livre de puzzles, qui promet 150 entrées « hallucinantes » que les fans devront résoudre.

« Ce livre diaboliquement divertissant vous emmène dans le monde de Sainte Marie, vous plaçant parmi vos personnages préférés et vous emmenant dans une toute nouvelle histoire », peut-on lire sur l’annonce sur Instagram.

Connexes : Meilleurs services de streaming en 2024

« Alors prends un mojito et ta loupe – il est temps de découvrir le polar. »

Cependant, Little – qui jouait le rôle du DI Neville Parker jusqu’à cette année – a plaisanté dans les commentaires en disant qu’il avait du mal à comprendre les cas où il lisait les scripts de la série.

« Non. Je ne l’ai pas compris une seule fois en lisant les scripts », a-t-il écrit. « Heureusement, Neville est plus intelligent que moi. »

Les fans pourront mettre la main sur le livre eux-mêmes à partir du 7 novembre – avec des précommandes dès maintenant .

Denis Guyénon//BBC

Connexes : Ancien Mort au paradis la star dit que c’était « effrayant » de quitter la série pour un nouveau rôle à la BBC

Le départ de Little de la série BBC a été confirmé en mars après la finale de la saison 13, et il a été révélé plus tard que EastEnders la star Don Gilet prendrait la relève en tant que nouveau chef DI Mervin Wilson.

Un peu plus tard, il a adressé ses félicitations à son successeur, en déclarant sur les réseaux sociaux : « Le nouveau détective est le merveilleux Don Gilet ! Et je veux juste dire, de ma part à toi, Don, j’espère que tu passeras des moments des plus merveilleux.

« C’est l’expérience la plus magique, et j’espère juste que tu en tireras tout, et je te souhaite bonne chance. Je suis absolument sûr que tu vas être magnifique. Bravo, mon pote. »

Little a récemment commencé à diffuser une nouvelle émission intitulée Will et Ralf devraient en savoir plusqui le voit lui-même et son ami Will Mellor voyager à travers le Royaume-Uni pour tenter de nouvelles expériences.

Mort au paradis et son spin-off, Au-delà du paradistous deux diffusés sur BBC One et diffusés sur BBC iPlayer.

En savoir plus Mort au paradis des actualités sur notre page d’accueil dédiée

Idées cadeaux et bons plans d’octobre 2024