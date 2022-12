Ralf Little de Death in Paradise rend un hommage émouvant à la co-star de la “légende vivante”

MORT au paradis Ralf Little a rendu un hommage émouvant à sa co-vedette Don Warrington avant la spéciale festive.

L’émission ITV préférée des fans est de retour pour une autre spéciale festive alors que Ralf Little, 42 ans, revient dans son rôle de DI Neville Parker.

Bbc

Ralf Little reprendra son rôle de DI Neville Parker lorsque Death in Paradise reviendra pour un spécial festif[/caption] Bbc

Le commissaire Selwyn, interprété par Don Warrington, aidera le détective à résoudre un autre meurtre.

Ralf a pris le temps de féliciter son collègue acteur avant la spéciale festive en partageant que “la dynamique de l’équipe est cruciale pour le succès de l’émission”.

Parlant de travailler avec Don, Ralf a déclaré: “Le spectacle dépend de la question de savoir si le public les prend dans son cœur.”

L’acteur a déclaré qu’il était “chanceux” de travailler avec Don, le qualifiant de “légende vivante”.

En savoir plus sur Mort au paradis NOUVEL ENREGISTREMENT Ralf Little réagit à l’histoire de Death in Paradise avant la série 12 LAVAGE Death in Paradise contraint d’arrêter le tournage alors que le plateau de la BBC est ravagé par un temps d’horreur

“Chaque fois que je suis dans une scène avec lui, je pense à la chance que j’ai”, a partagé Ralf.

La star de la BBC a également parlé de sa coéquipière, Shantol Jackson, qui, selon lui, était un “ajout incroyable” à la dernière série, car elle “s’intégrait facilement”.

L’émission populaire est tournée sur l’île caribéenne de la Guadeloupe, les acteurs et l’équipe passant des mois à la fois sur place.

La BBC a dû interrompre le tournage de la dernière série en raison de fortes pluies torrentielles dans les Caraïbes.

Ralf est le détective le plus ancien de la série – jouant dans quatre séries et deux émissions spéciales.

L’acteur qui joue DI Neville Parker dans le drame à succès d’ITV a expliqué ce que c’est que d’entrer dans l’histoire avec son personnage – en disant que c’était « épanouissant et flatteur ».

Ce Noël marque le deuxième épisode festif du long métrage et le commissaire sera au cœur de l’intrigue.

Bbc

Le spectacle a amassé un énorme public au fil des ans[/caption]

Death in Paradise revient le Boxing Day sur BBC One suivi de la série 12 à partir du 6 janvier 2023. Un spin-off, Beyond Paradise, est en cours de production.