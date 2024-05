Ralentir le vieillissement : comment adopter 8 habitudes clés pour rester plus jeune et en meilleure santé

LOS ANGELES (KABC)– Faire de l’exercice et bien manger sont des facteurs clés pour rester en bonne santé, mais l’American Heart Association affirme que cela ne s’arrête pas là. Les experts en longévité affirment que suivre des habitudes spécifiques peut non seulement améliorer votre santé globale, mais également ralentir le vieillissement de votre corps de plusieurs années.

Depuis la naissance jusqu’au début de notre vie, nos cellules sont dans une course effrénée pour se multiplier et se diviser, mais à un moment donné, notre corps commence à se décomposer.

« La plupart de vos fonctions physiologiques, les choses que votre corps fait, commencent à décliner vers l’âge de 30 ans environ », a déclaré le physiologiste intégrateur Tom LaRocca, Ph.D, Université du Colorado à Boulder.

À mesure que les gens vieillissent, certains s’inquiètent du changement de leur apparence extérieure. Mais les médecins affirment qu’il est crucial de se concentrer sur ce qui se passe à l’intérieur. Et la science montre que certaines habitudes de vie sont essentielles.

« Les gens sont certainement intéressés par tout ce qui peut vous aider à mieux vieillir », a-t-il déclaré.

Une étude de l’American Heart Association a identifié huit essentiels habitudes de vie que les gens devraient suivre pour rester en bonne santé.

Le premier sur la liste est ce que vous mangez.

« Manger une alimentation généralement saine – donc beaucoup de fruits et de légumes », a déclaré le physiologiste intégrateur Daniel H. Craighead.

Ensuite, faites suffisamment d’exercice et restez actif.

« Il n’est pas nécessaire d’être un super athlète. Sortir et bouger tous les jours. Une marche de 30 minutes présente d’énormes bienfaits pour la santé », a-t-il déclaré.

Pour compléter la liste des 8 essentiels de l’AHA :

Dormez suffisamment, soit sept à neuf heures pour les adultes.

Ne fumez pas.

Maintenez un poids santé.

Contrôlez le cholestérol.

Gérez la glycémie.

Maintenez votre tension artérielle dans une fourchette saine.

L’American Heart Association affirme que les personnes qui suivent les huit ont une meilleure santé cardiovasculaire. Et cela, à son tour, diminue l’âge biologique d’une personne jusqu’à six ans. Cela signifie que leur corps vieillit plus lentement que leur âge réel.

« Donc, la meilleure chose à faire est de commencer si vous n’êtes pas physiquement actif. Et si vous êtes physiquement actif, ne vous arrêtez jamais », a déclaré Craighead.

D’un autre côté, l’American Heart Association affirme que les personnes ayant une mauvaise santé cardiovasculaire ont tendance à avoir un âge biologique plus élevé. Une nouvelle étude comparant l’âge chronologique et biologique dans différents systèmes organiques est en cours. L’espoir est d’acquérir davantage de connaissances sur la façon de ralentir le vieillissement.

PLUS: A quel âge es-tu ‘vieux’ ? Une étude examine nos perceptions changeantes