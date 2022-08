Raleigh lance Trace, son vélo électrique le plus léger à ce jour

Le célèbre fabricant de vélos britannique Raleigh a lancé un nouveau vélo électrique léger appelé le Trace.

Disponible en quatre tailles de cadre (42, 46, 50 et 55 cm) et deux couleurs – bleu et bronze – le Trace ressemble beaucoup à un vélo hybride traditionnel avec son guidon droit et sa géométrie conventionnelle.

La conception simple parvient à cacher la batterie et le câblage dans le cadre et le seul indice qu’il s’agit d’un vélo électrique est le moyeu arrière surdimensionné, abritant le moteur et le bouton solitaire sur le tube supérieur près de la potence.

Des garde-boue, une sacoche arrière et des feux sont tous inclus de série, mais le Trace ne pèse que 16,5 kg, y compris tout cela.

Cela peut être considéré comme un peu lourd pour un vélo traditionnel, mais il est beaucoup plus léger que la plupart des vélos électriques, dont certains pèsent 10 kg de plus. Il ne correspond pas tout à fait au Specialized Turbo Vado SL – le SL pour Super Light – qui fait pencher la balance à un peu moins de 15 kg, cependant.

Raleigh dit que la batterie de 250 Wh offre une autonomie allant jusqu’à 50 miles et prend quatre heures pour se recharger. Comme il est intégré, il ne peut pas être retiré du vélo pour le recharger.

Il n’y a pas de suspension, mais vous obtenez des engrenages Shimano à 9 vitesses et des freins à disque hydrauliques Tektro.

Contrairement à certains vélos électriques, il n’y a pas d’affichage ou de panneau de commande. Au lieu de cela, tout est contrôlé via le bouton unique : il bascule entre trois modes d’alimentation, avec l’anneau LED vert pour faible, orange pour moyen et rouge pour une assistance maximale.

Raleigh dit qu’une application compagnon sera bientôt publiée, qui devrait être en mesure de vous dire combien de batterie il reste.

Le Trace coûte 2199 £ (environ 2650 $ US) et sera disponible à l’achat à partir du 16 août directement à Raleigh ainsi que dans d’autres magasins de vélos.

