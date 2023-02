Rakuten Viber ajoute une fonctionnalité d’économie de stockage à l’application de chat

L’application de chat Rakuten Viber ajoute une nouvelle fonctionnalité pour aider à réduire la taille de l’application, en particulier pour les personnes qui utilisent l’application sur un téléphone avec un espace de stockage limité. L’application offre un accès plus rapide à la suppression de photos, de vidéos et d’autres médias des conversations tout en préservant l’historique des discussions.

Le nouvelles fonctionnalités de gestion du stockage, annoncé jeudipermet d’effacer les médias de l’ensemble du cache Viber ou de conversations spécifiques.

Les menus de gestion du stockage afficheront également l’espace occupé par chacun de vos chats, ainsi que la quantité d’espace disponible sur votre téléphone.

Cette fonctionnalité pourrait être particulièrement utile pour les personnes qui utilisent téléphones moins chers qui ont 32 Go d’espace ou conservent des appareils avec encore moins de stockage disponible.

WhatsApp de Meta a une fonctionnalité similaire, qui met également en évidence des tailles de pièces jointes plus importantes qui pourraient obtenir le démarrage. Cependant, davantage d’applications de chat pourraient bénéficier de l’inclusion de ces fonctionnalités soucieuses de l’espace, d’autant plus que baisse des ventes de smartphones en 2022 pourrait signifier que les clients hésitent à mettre à niveau leurs appareils vers des appareils plus récents avec plus d’espace.

Bien que Viber ne soit pas aussi grand que WhatsApp ou iMessage d’Apple aux États-Unis, l’application de SMS compte plus d’un milliard d’utilisateurs actifs dans le monde en mars 2020, selon le Statistique portail de données consommateurs.