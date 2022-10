Rakul Preet Singh tire son frère Aman Preet tout en se moquant d’un reportage médiatique pour avoir confirmé son mariage avec Jackky Bhagnani

Plus tôt cette année, Rakul Preet Singh et Jackky Bhagnani ont officialisé leur relation avec une photo romantique sur les réseaux sociaux. Alors que les deux sont occupés sur le plan professionnel, les informations sur leur mariage imminent circulent depuis un certain temps maintenant. L’actrice de Doctor G a récemment arrêté son frère Aman Preet alors qu’elle fouillait un reportage dans les médias pour avoir divulgué les détails de son mariage avec son petit ami producteur.

Citant un rapport de TOI qui disait que son frère Aman avait confirmé son mariage avec Jackky, Rakul en a ri et a tweeté, “? @AmanPreetOffl tu as confirmé ? Aur mujhe bataya bhi nahi bro .. la vie.” À quoi, Aman a répondu, “???? Je viens juste de savoir que j’ai confirmé.”

Le rapport avait cité une source disant que Rakul et Jackky se marieraient en 2023 car ils croient tous les deux en l’institution du mariage. Il a également cité Aman disant que le mariage est évidemment sur les cartes mais rien n’est concret pour l’instant. Il a ajouté que Rakul annoncera son mariage et qu’en ce moment, sa sœur et son petit ami sont occupés par leurs engagements professionnels.

Il y a quelques mois, Rakul avait expliqué pourquoi elle ne cachait pas sa relation avec Jackky. Elle avait dit que la relation est la progression la plus naturelle pour tout être humain et qu’ils ne veulent pas se cacher et dire “nous ne sommes que de bons amis”. Cependant, elle avait dit qu’elle ne voulait pas que sa relation soit un sujet de discussion.

Sur le front du travail, Rakul a été vu pour la dernière fois à Cuttputlli avec également Akshay Kumar en tête. Elle se prépare maintenant pour la sortie de son prochain film Doctor G avec Ayushmann Khurrana. La bande-annonce de Doctor G a donné un aperçu de la façon dont le personnage d’Ayushmann a du mal à être un gynécologue masculin avec des patientes.

Dans le film, Ayushmann est rejoint par Shefali Shah, le coordinateur de la faculté de médecine, Rakul Preet Singh, qui joue son aîné dans le film, et Sheeba Chaddha jouant le rôle de sa mère. Réalisé par Anubhuti Kashyap, Doctor G est une comédie dramatique sur le passage à l’âge adulte qui se déroule dans un campus médical.