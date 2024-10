Rakul Preet Singh révèle qu’elle a été remplacée par Kajal Aggarwal dans le film de Prabhas après quatre jours de tournage | Actualités du cinéma hindi

(Photo avec l’aimable autorisation : Facebook)

En vedette dans les films kannada et telugu, Rakul Preet Singh s’est lentement révélée être l’une des actrices les plus appréciées de Bollywood et récemment, l’actrice a révélé qu’elle avait été remplacée plus tôt par Kajal Aggarwal dans une vedette de Prabhas.

La révélation est venue lors de l’entretien de Rakul avec Filmfare où elle a déclaré qu’elle avait été remplacée par Kajal Aggarwal dans le film vedette de Prabhas ‘ M. Parfait ‘ qui est sorti sur grand écran en avril 2011.

Raisonnant la décision des réalisateurs à son sujet, Rakul a déclaré que pendant cette période, Prabhas et Kajal Aggarwal avaient réalisé des films à succès consécutifs.

Rakul Preet Singh considère que cet incident s’est produit pour son « meilleur » car elle n’a pas eu le cœur brisé et a commencé à rechercher les meilleures opportunités suivantes.

Rakul Preet Singh, qui a donné plus de détails sur son remplacement par le protagoniste de Prabhas, a déclaré qu’elle était en deuxième année d’université lorsqu’elle a été appelée pour le tournage du film de Prabhas ‘Mr. Parfait’. Après avoir terminé le premier tournage prévu du film qui a duré quatre jours, elle a appris qu’elle avait été remplacée par Kajal à son arrivée à Delhi.

‘M. Les créateurs de Perfect ont pris cette décision car un autre film de Prabhas et Kajal s’est avéré être un blockbuster pendant cette période et ils ont décidé de répéter le même casting dans le film, ce qui a entraîné le remplacement de Rakul par Kajal Aggarwal.

Rakul reste positive quant à cette décision car elle considère qu’il s’agit d’un appel professionnel qui arrive la plupart du temps lorsqu’une nouvelle fille est choisie pour un film. L’actrice à l’état d’esprit le plus positif a réagi à son remplacement en disant : « D’accord. Il y a quelque chose de mieux pour moi. Prouvant que ses paroles sont vraies, Rakul est l’une des actrices les plus titrées actuellement dans l’industrie cinématographique et sa précédente sortie était le film tamoul « Indian 2 » réalisé par Shankar.