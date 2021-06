Rakul Preet Singh rejette les allégations de ne pas avoir de travail dans l’industrie cinématographique telugu | Nouvelles des gens

New Delhi: L’actrice Rakul Preet Singh a récemment réagi à un reportage affirmant qu’elle n’avait aucun travail dans l’industrie cinématographique telugu car « elle est préoccupée par des projets consécutifs en hindi ».

L’actrice de « De De De Pyaar De » a utilisé son compte Twitter dimanche 20 juin pour rejeter le rapport comme étant faux. L’actrice a affirmé qu’elle n’avait jamais rien dit de tel et a utilisé le hashtag « anythingforheadlines ».

« Je me demande quand j’ai dit à ces amis qu’il n’y a que 365 jours dans une année et si vous pouvez aider à ajuster plus de 6 films que je fais en ce moment, alors aidez mon équipe. #anythingforheadlines », a tweeté le joueur de 30 ans.

Rakul a commencé sa carrière d’actrice en 2009 avec le film Kannada « Arati » et a ensuite travaillé dans plusieurs films tamouls et télougous, avant de faire ses débuts à Bollywood en 2014 avec le drame universitaire « Yaariyan ».

Le dernier film en télougou de Rakul était Check, sorti en 2020. Nithiin et Priya Prakash Varrier faisaient également partie du film qui n’a pas impressionné le public.

Le dernier film de l’actrice était la comédie familiale de Netflix « Sardaar Ka Grandson » avec Arjun Kapoor et Neena Gupta.

Rakul sera ensuite vu dans Doctor G d’Anubhuti Kashyap, Mayday d’Ajay Devgn et « Chhatriwali » produit par Indra Kumar et Ronnie Screwvala.