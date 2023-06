Rakul Preet Singh « n’en a jamais assez du soleil, du sable et de la plage »: Regardez la vidéo

Rakul Preet Singh sera ensuite vu dans le thriller romantique « Je t’aime ».

L’actrice Rakul Preet Singh semble incarner le mantra de « travailler dur, faire la fête plus fort ». Comme de nombreuses célébrités, elle a récemment choisi les Maldives comme destination de vacances pour décompresser. Partageant des aperçus de ses vacances sur Instagram, Rakul Preet Singh a impressionné les internautes avec ses superbes photos et vidéos. L’actrice a posté un montage amusant présentant ses aventures à la plage dans des maillots de bain vibrants, accompagné de la légende : « Je n’en ai jamais assez du soleil, du sable et de la plage. Maldives. »









Elle a également offert à ses abonnés de superbes photographies en maillot de bain rouge et l’a sous-titrée, « Sauvage et liberté, tout comme la mer ».













Plus tôt, elle a ravi ses fans avec des images fascinantes dans un ensemble bleu et orange. Ces images fixes de la plage étaient sous-titrées : « Moments magiques de lumière magique (émojis cardiaques) ».













Si ces extraits sont un indice, Rakul Preet Singh profite clairement de son séjour aux Maldives.

Les prochains films de Rakul Preet Singh

Tournant notre attention vers ses projets à venir, les fans de Rakul Preet Singh attendent avec impatience son prochain film intitulé « Je t’aime ». Le film, mettant en vedette Pavail Gulati et Akshay Oberoi dans les rôles principaux, a déjà taquiné le public avec un premier aperçu. La bande-annonce, sortie récemment, révèle que le film sera disponible en streaming à partir du 16 juin.

Réalisé par Nikhil Mahajan et produit par Gaurav Bose en association avec Jyoti Deshpande et Sunir Kheterpal, « I Love You » raconte l’histoire de Satya Prabhakar (joué par Rakul Preet Singh), une travailleuse indépendante de Mumbai. L’intrigue prend une tournure intrigante alors qu’elle et l’amour de sa vie décident de faire passer leur relation au niveau supérieur, les entraînant dans un voyage rempli de rebondissements et d’un élément de vengeance.

En plus de cela, Rakul Preet Singh fera également partie de la suite très attendue de Kamal Haasan, « Indian 2 ». Son line-up comprend en outre un tour de rire sans titre aux côtés d’Arjun Kapoor.