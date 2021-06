Rakul Preet Singh invente un nouveau plat mais son frère lui dit non – Regardez une vidéo hilarante ! | Nouvelles des gens

New Delhi: L’actrice Rakul Preet Singh s’est essayée à la cuisine mercredi 9 juin et a fini par inventer un » nouveau plat « . Cependant, son jeune frère Aman ne semble pas faire confiance aux compétences culinaires de sa grande sœur et a dit non au plat.

Dans une vidéo hilarante mise en ligne par Aman, nous le voyons demander à Rakul : « Didi, ye kya banaya hai aapne ? » alors qu’elle gratte la nourriture d’une poêle brûlée dans un bol.

L’actrice souriante répond : « Le brouillage aux crêpes, c’est un nouveau plat. Tu vois, c’est un dessert. Tout comme le pudding au gâteau et le pudding au pain, c’est comme ça. Je vais le congeler.

À quoi Aman rappelle à Rakul son plan initial, « Mais tu allais faire des crêpes. »

Cela fait admettre à Rakul sa gaffe, « Ouais mais je ne voulais pas mettre trop d’huile alors », rit l’actrice.

Partageant la vidéo, sur son Instagram, Aman a écrit : « Dieu merci, j’ai dit non aux crêpes quand Rakul m’a demandé ce matin. »

Rakul a également profité de ses histoires Instagram pour partager la vidéo. « C’était toujours aussi bon », a écrit l’actrice.

Sur le plan professionnel, Rakul a été vu pour la dernière fois dans la comédie familiale de Netflix « Sardar Ka Grandson » avec Arjun Kapoor et Neena Gupta.

Elle sera ensuite vue avec Amitabh Bachchan et Ajay Devgn dans Mayday.