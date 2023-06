Rakul Preet Singh hypnotise dans sa robe rose Cendrillon, la vidéo devient virale

L’actrice de Bollywood Rakul Preet Singh, lundi, avait l’air fascinante lorsqu’elle est apparue dans une magnifique robe rose Cendrillon lors d’un événement. On l’a vue faire tourner les têtes avec sa beauté et son sourire, et la vidéo de l’actrice devient virale sur les réseaux sociaux.

Partageant le clip, le célèbre photographe Viral Bhayani a écrit : « Nous ne pouvons pas quitter des yeux à quel point elle est magnifique !! Cendrillon de Bollywood !! Rakul Preet Singh dans une robe rose aujourd’hui. »





L’actrice a récemment honoré un épisode du podcast The Habit Coach avec Ashdin Doctor par IVM Podcasts où elle a parlé de son plan B. Elle a déclaré : « Quand j’ai déménagé à Bombay. J’avais 20 ans et c’est tout. Je suis diplômé en maths, alors je m’étais dit que j’essaierai (d’agir) pendant 2 ans et si ça ne marche pas, je reprendrai mes études. C’est la raison pour laquelle j’ai obtenu mon diplôme. Le premier film est arrivé quand j’étais à l’université.





Elle a en outre mentionné: «Mais, j’ai manqué de fréquentation et puis j’étais comme non, laissez-moi terminer mon collège. Alors oui je me suis donné 2 ans, heureusement les choses se sont arrangées. Mais le plan B était que je ferais un MBA en mode mais, heureusement, je n’ai pas eu à le faire, ça a marché.

Elle a également partagé que la discipline l’a aidée à façonner sa carrière dans une large mesure. L’actrice est issue d’une famille militaire car son père est officier de l’armée. Par conséquent, la discipline est naturellement ancrée dans sa conduite.

Elle a en outre mentionné: « Tout ce que j’ai fait dans ma vie en tant qu’étranger complet, ne connaissant personne dans l’industrie est dû à ma discipline. Quand j’ai commencé. Je ne savais pas comment j’allais craquer, ou quelle serait la manière. J’ai juste compris l’itinéraire en cours de route, mais j’étais discipliné.

«Je savais que c’était la quantité de travail que je devais fournir. Quand je ne travaillais pas, j’auditionnais. J’avais déjà un emploi du temps à l’époque. Je crois toujours que si vous consacrez ces nombreuses heures, l’univers le fera pour vous. Parce que vous donnez cette intention que cela se produise », a-t-elle ajouté. (Avec les contributions de l’IANS)

Tournant notre attention vers ses projets à venir, les fans de Rakul Preet Singh attendent avec impatience son prochain film intitulé « Je t’aime ». Le film, mettant en vedette Pavail Gulati et Akshay Oberoi dans les rôles principaux, a déjà taquiné le public avec un premier aperçu. La bande-annonce, sortie récemment, révèle que le film sera disponible en streaming à partir du 16 juin.

Réalisé par Nikhil Mahajan et produit par Gaurav Bose en association avec Jyoti Deshpande et Sunir Kheterpal, « I Love You » raconte l’histoire de Satya Prabhakar (joué par Rakul Preet Singh), une travailleuse indépendante de Mumbai. L’intrigue prend une tournure intrigante alors qu’elle et l’amour de sa vie décident de faire passer leur relation au niveau supérieur, les entraînant dans un voyage rempli de rebondissements et d’un élément de vengeance.

En plus de cela, Rakul Preet Singh fera également partie de la suite très attendue de Kamal Haasan, « Indian 2 ». Son line-up comprend en outre un tour de rire sans titre aux côtés d’Arjun Kapoor.