Rakshit Shetty, l’ex-fiancé de Rashmika Mandanna, parle de l’actrice d’Animal et déclare « Elle a toujours eu de grands rêves »

Rashmika Mandanna et Rakshit Shetty étaient fiancés il était une fois, et les rapports affirment que l’actrice a annulé ses fiançailles avec l’acteur. Dans sa dernière interview, Rakshit a parlé du lien qu’il partage avec l’actrice d’Animal malgré leur passé. Apparemment, dans une interview, il aurait parlé positivement de l’actrice et aurait même mentionné qu’ils étaient toujours en contact avec lui. Lorsqu’on l’interroge sur le Kantar étoile Rishabh Shetty et lui-même étant en contact avec Rahamika, Rakshit a ri et a dit : » Rishab… Je ne suis pas sûr (rires). Rashmika et moi nous envoyons des messages de temps en temps. Pas comme un contact constant. Mais chaque fois que mon film sort, elle me le souhaite, et je lui souhaite à chaque fois que son film sort. Les anniversaires, nous échangeons des vœux.

Rashmika a récemment été critiquée pour avoir manqué de respect envers les deux frères Shetty alors qu’elle parlait de son premier film sans mentionner leurs noms et se contentait de faire référence à leur maison de production, Kirk Party. Cette maison de production appartient à Rishabh et Rakshit, et Rashmika a fait ses débuts avec Rakshit. Rakshit Shetty a même félicité Rashmika pour avoir connu un grand succès dans sa carrière et a ajouté : « Elle a toujours eu de grands rêves. Elle les réalise. On devrait lui en attribuer le mérite. »