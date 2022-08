Raksha Bandhan PREMIÈRE critique de film publiée: la vedette d’Akshay Kumar est «très desi», a un «message social formidable»

Après Bachchhan Paandey et Samrat Prithviraj, Akshay Kumar se prépare maintenant pour sa troisième sortie de l’année, Raksha Bandhan. Le film met également en vedette Bhumi Pednekar, Sadia Khateeb, Sahejmeen Kaur, Smrithi Srikanth et Deepika Khanna. La bande-annonce et les chansons du film ont impressionné tout le monde, et maintenant les cinéphiles sont impatients de connaître les critiques du film. Eh bien, enfin, la première critique de Raksha Bandhan est maintenant disponible. Umair Sandhu, membre du Censor Board à l’étranger, a récemment vu le film et a partagé sa critique sur Instagram.

Umair a attribué 3,5 étoiles au film et a écrit : “Première critique #RakshaBandhan ! C’est très desi, très indien dans l’âme, imprégné d’émotions hindoustanies. Il parle de liens familiaux. Il regorge de sentiments desi pendant ces heures ! #akshaykumar Stole le spectacle jusqu’au bout ! #bhumipednekar et les 4 autres filles ont très bien agi ! Les chansons sont très émouvantes ! Plein sur un film engageant avec un message social formidable. 3,5/5.”

Réalisé par Aanand L Rai, Raksha Bandhan devrait sortir le 11 août 2022. Le film se heurtera à la vedette d’Aamir Khan, Laal Singh Chaddha. Dans sa critique, Umair avait attribué 4 étoiles à Laal Singh Chaddha et l’avait qualifié de chef-d’œuvre.

Eh bien, c’est le choc des titans au box-office ; cependant, les publics cibles des deux films sont assez différents. Alors que Raksha Bandhan ressemble à un film massif, Laal Singh Chaddha ressemble à un film pour un public multiplex.

Raksha Bandhan et Laal Singh Chaddha ont reçu beaucoup de négativité sur les réseaux sociaux alors que les internautes ont tendance #BoycottLaalSinghChaddha et #BoycottRakshaBandhanMovie. Cependant, les fans d’Akshay et d’Aamir sont ravis de regarder le film dans les salles.

Réalisé par Advait Chandan, Laal Singh Chaddha met également en vedette Kareena Kapoor Khan, Mona Singh et Naga Chaitanya. C’est le remake du film hollywoodien Forrest Gump.