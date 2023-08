Raksha Bandhan : la photo de Kartik avec sa sœur et son animal de compagnie est absolument adorable

Le message de Kartik Aaryan sur Raksha Bandhan mettant en vedette son chien de compagnie Katori est peut-être la chose la plus mignonne sur Internet aujourd’hui. L’acteur qui se réjouit du succès de son dernier film Satyaprem Ki Katha aux côtés de Kiara Adavani, a offert mercredi à ses fans une photo de lui avec sa sœur et son chien. Sur la photo, nous pouvons le voir assis, les mains jointes, comme s’il recevait la bénédiction de sa sœur. Imitant la pose de Kartik n’est autre que son animal de compagnie Katori. Pour la légende, Kartik Aaryan a écrit : « Katori mithai ke liye kar rahi, Main aashirwad ke liye. Joyeux Rakshabandhan (Kathori croise les pattes pour les bonbons, je suis pour les bénédictions. Joyeux Rakshabandhan). »

Jetez un œil au post ici :

Kartik Aaryan a récemment assisté au Festival du film indien de Melbourne, où il a eu la plus adorable rencontre avec ses fans. Kartik Aaryan a partagé jeudi une vidéo du moment où un fan lui a proposé sur son profil Instagram. « Je sais que je n’aurai plus jamais l’occasion de poser cette question… Veux-tu m’épouser ? » » a demandé un fan à Kartik Aaryan lors de l’événement. Kartik a d’abord rougi, puis a plaisanté : » Me voici, quelqu’un me pose des questions sur une histoire d’amour et quelqu’un propose le mariage. Que se passe-t-il ? J’ai l’impression d’être au milieu d’un swayamvar. Excellent accueil à Melbourne. » L’acteur a cependant serré dans ses bras son fan qui lui avait proposé. « Vous pouvez avoir un câlin », a-t-il répondu.

En publiant la vidéo sur les réseaux sociaux, Kartik Aaryan a écrit : « Unton yahan meri bolti groupe ho gayi. Maman se chien ke batata hu (et là, je suis restée sans voix. Laissez-moi d’abord demander à ma mère). » La section commentaires du message de Kartik était pleine de commentaires de ROFL. » Juste une journée normale dans la vie de Kartik « , a écrit un utilisateur. » C’était un oui ou un non. question K », a ajouté un autre. « Nous sommes déjà dans la file d’attente Kartik », a écrit un autre fan. Le fan qui a proposé à Kartik a commenté: « Je t’aime Kartik. C’était le meilleur moment de ma vie. »

Kartik Aaryan a été vu pour la dernière fois à Satyaprem Ki Katha, avec Kiara Advani. Plus tôt cette année, il a fait une apparition dans Tu Jhoothi ​​Main Makkaar. L’année dernière, l’acteur a joué dans Shehzada, avec Kriti Sanon. Il a également joué dans la comédie d’horreur Bhool Bhulaiyaa 2 avec Kiara Advani et Tabu et le thriller Freddy avec Alaya F.