Raksha Bandhan : Des femmes rassemblent Akshay Kumar pour attacher des rakhis alors qu'il rend visite à des artisans à Jaipur ; l'étoile émotive dit, 'Aapka pyaar apni kalai par...'

Avant la sortie de son film Raksha Bandhan, Akshay Kumar a rendu visite à des artisans de Jaipur qui créent des Rakhis. Il a reçu un accueil royal alors que l’équipe était inondée de fleurs et de vives acclamations. La superstar semblait être au mieux de ses humeurs alors qu’il saluait les dames en leur versant des fleurs en retour. Dans la vidéo partagée, on peut voir que les femmes qui fabriquent des rakhis en ont attaché un à Akshay Kumar. En fait, de nombreux artisans se sont réunis pour montrer à la superstar le travail acharné qu’ils ont fourni et lui attacher un rakhi au poignet. Submergé par le geste, Akshay Kumar a partagé la vidéo et a écrit : “Khamma Ghani Jaipur ! C’était une expérience réconfortante de visiter les artisans là-bas et de les voir utiliser leur métier pour convertir les fils en Rakhis ornementaux. Aapka pyaar apni kalai par sajake lekar jaa raha hoon.” Le film met également en vedette Bhumi Pednekar, Sadia Khateeb, Sahejmeen Kaur, Smrithi Srikanth et Deepika Khanna.