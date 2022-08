Raksha Bandhan box office collection day 3 PREDICTION: Akshay Kumar starr gère un petit saut de 25% mais reste pauvre dans les métros et les multiplexes

Raksha Bandhan a pris un départ plus bas que prévu au box-office le jour 1 et a plongé davantage le jour 2. La réservation à l’avance ne promettait pas de commencer et le manque d’intérêt s’est manifesté dès le premier jour lui-même. L’ouverture nette de 8,10 crore que le UNkshay kumar et Bhumi Pednekar starrer a envoyé des ondes de choc à travers le commerce et l’industrie cinématographique et la collecte du deuxième jour de 6,20 crore net n’a fait qu’intensifier lesdites ondes de choc. Si Raksha Bandhan n’avait aucun espoir de rebondir, il lui fallait un grand saut aujourd’hui, jour 3, samedi 13 août. Eh bien, la croissance est venue, mais elle n’est toujours pas aussi élevée que souhaité.

Prédiction du jour 3 de la collecte au box-office de Raksha Bandhan

Raksha Bandhan est un autre gros billet Bollywood biggie qui fait vaciller le commerce des nouvelles du divertissement, mais, heureusement, le film a au moins réussi un petit pic de 25% le jour 3. Le fait est que ce saut n’est pas suffisant à cause de la baisse massive de vendredi. Le film se dirige vers environ 8-8,50 crore net le troisième jour, similaire au jour 1, portant jusqu’à présent son total à environ 22-23 crore nett loin d’être suffisant après 3 jours compte tenu de son budget et de son leader. Bien que les chances que le film atteigne le seuil de rentabilité soient très minces à ce stade, s’il le faut, des sauts massifs devront intervenir dimanche et le grand Le jour de l’indépendance congé le lundi.

Raksha Bandhan continue de se produire dans quelques centres seulement…

Le plus gros problème est que Raksha Bandhan n’a augmenté que dans quelques ceintures de masse comme le Gujarat, le CI et le Rajasthan, tandis que d’autres ceintures hindi de base continuent de sous-performer, et en ce qui concerne les métros et les multiplex haut de gamme dans d’autres territoires, les chiffres continuent de restent pratiquement inexistants pour les vedettes Akshay Kumar et Bhumi Pednekar.