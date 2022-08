Raksha Bandhan : Akshay Kumar pleure et appelle sa sœur Alka 'Devi' alors qu'il marche dans le passé; dit, 'Hum ek chotese ghar...'

Akshay Kumar prépare actuellement la sortie de son film Raksha Bandhan. Le film a lui et quatre sœurs. Le nom du film lui-même suggère qu’il s’agira d’un lien frère-sœur et il sort également au festival de Raksha Bandhan. Pour la promotion du film, il s’est présenté comme l’invité spécial de Superstar Singer 2 et il a été gâté. Il a reçu un message spécial de sa sœur Alka.

Akshay Kumar pleure alors qu’il reçoit un message spécial de sa sœur

Dans une vidéo qui a fait son chemin sur Internet, on peut dire qu’Akshay Kumar pleure alors que sa sœur Alka parle du lien qu’ils partagent. Dans un message vidéo, Alka remercie Akshay Kumar d’être toujours à ses côtés et d’accomplir toutes les tâches d’un frère et d’un père. Des visuels de leurs célébrations de Raksha Bandhan sont joués pendant que les candidats chantent Phoolo Ka Taaro Ka Sabka Kehna Hai.

Après la vidéo, Akshay Kumar devient tout émotif. Il se souvient qu’ils vivaient dans une petite maison et que tout a changé après la naissance de sa sœur Alka. Il l’a traité de devi. Il a dit: “Nous avions l’habitude de vivre dans une petite maison. Après l’arrivée de cette déesse, nos vies ont changé. Il n’y a pas de relation plus grande que celle avec une sœur.”

Akshay Kumar parle de son lien avec sa sœur Alka

Plus tôt, dans une réaction médiatique, Akshay Kumar a parlé de son lien avec sa sœur et a déclaré qu’il restera toujours spécial. Il a rappelé que lorsqu’ils étaient à l’école, ils se levaient tôt et qu’Alka lui attachait un rakhi avant d’aller à l’école. Il dit que le rituel reste toujours le même et qu’ils célèbrent Raksha Bandhan tôt le matin.