Raksha Bandhan à Laal Singh Chaddha ; programmation de films incroyable pour vous ce week-end

Les week-ends sont toujours spéciaux car c’est le dernier jour ouvrable pour la plupart d’entre nous. Notre amour pour les week-ends est immense et nous voulons en profiter au maximum. Bollywood nous a constamment engagés avec son contenu et notre amour pour les films de Bollywood ne finira jamais. Cette année a été formidable pour tous les cinéphiles car Bollywood a produit de nombreux films basés sur l’action, la comédie, les histoires d’amour, etc. Certains films ont fait une collection décente au box-office cette année, ce qui montre que Bollywood ne peut jamais nous décevoir avec son contenu. Le week-end est arrivé et nous avons quelque chose de très intéressant pour vous. Dans cette vidéo, nous vous ferons part de certains films fascinants qui sortiront sur les plateformes OTT et dans les salles ce week-end. De Khuda Haafiz 2 à Indian Matchmaking Season 2, voici la liste des films qui rendront votre week-end amusant. Regardez cette vidéo pour en savoir plus.

Écrit par Devisha Keshri