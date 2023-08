Raksha Bandhan 2023 : rehaussez votre style de festival avec des ensembles de cordons tendance inspirés des célébrités [Watch Video]

Imaginez-vous entrer dans les festivités en portant un ensemble de cordons chic qui ne manquera pas de faire tourner les têtes. Que vous préfériez une couleur vibrante ou une teinte plus subtile, il existe un cordon qui correspondra parfaitement à votre style personnel. Associez-le à des accessoires tendance et vous serez prêt à célébrer avec style.

Alors, pour ce Rakshabandhan, inspirons-nous de nos stars bien-aimées et faisons une déclaration de mode avec des ensembles de cordons tendance. Préparez-vous à célébrer le lien d’amour et de protection avec vos frères et sœurs avec style. Les ensembles de cordons sont devenus une tendance populaire parmi les célébrités, et ces dames élégantes savent comment les porter avec grâce et élégance. De Madhuri Dixit à Janhvi Kapoor, regardez ces idées d’ensembles de cordons et laissez-vous inspirer pour votre prochaine déclaration de mode. Qu’il s’agisse de l’ensemble vibrant et coloré de Madhuri ou du look chic et minimaliste de Janhvi, il existe de nombreuses idées d’ensembles de cordons adaptées à votre style personnel.