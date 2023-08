Raksha Bandhan 2023 : le lien fraternel de Dilip Kumar et Lata Mangeshkar était inégalé ; les internautes émus après que Saira Banu ait partagé des moments

Dilip Kumar est décédé en 2021, mais sa meilleure moitié, l’actrice Saira Banu, a gardé ses souvenirs vivants grâce à son Instagram. Aujourd’hui, elle a posté des moments entre Dilip Kumar et chanteur Lata Mangeshkar qui partageait un lien fraternel. Elle a dit que la dame descendrait de sa résidence ce jour-là et attacherait le Rakhi. Saira Banu a déclaré que les deux se rendraient ensemble aux studios dans un train local et il lui a dit qu’elle devrait maîtriser son ourdou. Postez cela, feu Lata Mangeshkar a embauché un tuteur en ourdou qui lui a appris la langue. Jetez un oeil à l’article…

Elle a écrit que même s’il y avait des moments où ils seraient très occupés par leur travail ou leurs engagements personnels, les deux se rencontreraient à Rakshabandhan 2023. Elle a dit que Lata Mangeshkar nouerait le fil de sa main. La note de Saira Banu disait : « Pour mon plus grand plaisir, ils ont tous deux suivi ce rituel sans relâche année après année et, en retour de ce beau geste, je lui ai envoyé à chaque fois un sari en brocart à son goût ! » Elle a dit que son lien était resté jusqu’à la fin. Elle a dit que Lata Mangeshkar viendrait soit pour le déjeuner, soit pour le dîner. Sa note disait en outre : « La toute dernière fois qu’elle est venue ici, elle l’a nourri avec amour de ses propres mains et ils ont fait une photo si affectueuse ensemble. Tel était l’amour qu’ils partageaient monumental ! »

Les internautes deviennent émotifs

En voyant ce post, les fans des deux sont devenus très émus. Le caractère laïc de l’image a également suscité l’amour. Une personne a dit : « Inspirant pour tous les Indiens, ces frères et sœurs Dilip Sahab et Lata ji, photo mémorable pour tous les Indiens, joyeux Raksha Bandhan à vous tous, à tous les Indiens », tandis qu’une autre personne a commenté que Saira Banu était en effet une femme formidable à partager. de tels souvenirs avec les fans.