Raksha Bandhan 2022 : Sara Ali Khan et Ibrahim à Janhvi Kapoor-Khushi ; Frères et sœurs de Bollywood que nous souhaitons voir ensemble à l’écran

Raksha Bandhan 2022 : Cette année, nous célébrerons tous le Raksha Bandhan le 11 août. Le Raksha Bandha est traditionnellement associé aux sœurs attachant un rakhi à leurs frères et leur demandant de les protéger, mais de nos jours, il s’agit de partager également l’amour et le respect les uns pour les autres. Nous avons vu des frères et sœurs Bollywood qui partagent des liens solides. Ils n’ont pas travaillé dans les films, mais sur les réseaux sociaux, on peut voir la chimie entre eux. Nous aimerions voir Sara et Ibrahim Ali Khan ou Janvhi Kapoor et Khushi Kapoor et d’autres. Ce Raksha Bandhan, nous allons vous montrer dans cette vidéo qui sont les frères et sœurs de Bollywood avec qui nous voulons travailler dans les films.