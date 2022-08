Raksha Bandhan 2022 : Ranveer Singh et Priyanka Chopra à Deepika Padukone et Arjun Rampal ; frères et sœurs à l’écran qui sont des objectifs bhai-behen

Notre vie est incomplète sans frères et sœurs. Nous ne pouvons pas imaginer nos vies sans eux. Les frères et sœurs sont ceux qui vous irritent toujours mais qui vous soutiennent dans vos difficultés. C’est un lien spécial qui ne peut pas être décrit avec des mots. Les frères et sœurs sont ceux avec qui nous nous battons mais l’amour les uns pour les autres est inconditionnel et le lien est incassable. Nous vivons, aimons, rions, nous battons, mangeons et dormons avec nos frères et sœurs et c’est la meilleure chose à propos de cette relation. Nous avons dû voir de nombreux films de Bollywood qui représentent le lien spécial des frères et sœurs. Aujourd’hui, dans cette vidéo, nous allons vous parler des frères et sœurs les plus aimés à l’écran. Regardez la vidéo pour en apprendre plus.

Écrit par Devisha Keshri