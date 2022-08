Raksha Bandhan 2022 : Ranbir Kapoor manque le festival à cause de sa femme Alia Bhatt

Ce sera la première célébration de Raksha Bandhan de Ranbir Kapoor et Alia Bhatt après le mariage et ils ont raté le festival car ils étaient en lune de miel en Italie. Ranbir et Alia ont passé du temps ensemble après leurs horaires chargés. Ranbir était occupé à promouvoir Shamshera, et Alia a terminé ses débuts à Hollywood Heart Of Stones et est revenue et a commencé les promotions de Darlings qui ont gagné les cœurs. Pendant leur babymoon, ils ne célébreront pas le festival ensemble.

Riddhima Kapoor Sahani manquera certainement à son frère Ranbir Kapoor lors de l’occasion sociale

Riddhima Kapoor Sahani qui attend avec impatience ce festival d’autant plus que c’est un moment de retrouvailles et une journée spéciale dédiée aux frères et sœurs manquera à Bhaiya Ranbir mais elle comprend à quel point ses Bhaiya et bhabhi avaient besoin de cette pause. Alors que selon leur tradition, Riddhima va désormais non seulement lier Rakhi à son frère, mais même sa belle-sœur Alia Bhatt et les fans attendaient avec impatience les photos d’eux ensemble. Néanmoins, l’année prochaine, Junior Kapoor participera également à cette célébration.

Tandis qu’Alia Bhatt qui est amoureuse de sa nouvelle famille a même révélé lors de l’émission Koffee With Karan 7 de Karan Johar que dans sa nouvelle famille tout se fait ensemble. Alors que demain, Kareena Kapoor Khan a organisé un déjeuner pour ses frères et sœurs, dont Sara Ali Khan et Ibrahim Ali Khan, qui visiteront Taimur et Jeh pour Rakhi. En effet, la famille Kapoor est la plus aimée et la plus célébrée de Tinsel Town.

Alia, qui passe le meilleur moment en Italie, a même partagé sa photo de vacances et elle avait l’air absolument adorable et magnifique dans son look sans maquillage. Alors que la belle-mère a comblé tout l’amour dans cette nouvelle photo l’appelant ma beauté. Le Kapoor Khandaan attend avec impatience d’accueillir le nouveau membre.