Raksha Bandhan 2022 : Kanha-Nakul de Woh Toh Hai Albelaa, Aryan-Arpita d’Imlie et d’autres frères et sœurs de la télévision à l’écran que les fans adorent en morceaux [View Pics]

De Kanha (Shaheer Sheikh) et Nakul (Kinshuk Vaidya) de Woh Toh Hai Albelaa à Aryan Singh Rathore (Fahmaan Khan) et Arpita (Rajshri Rani) de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai (Akshara-Kairav-Aarohi) et duo (Abhimanyu- Neil), voici un aperçu des frères et sœurs à l’écran de la télévision que les fans adorent.