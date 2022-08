Raksha Bandhan 2022 : Huma Qureshi parle de son lien incassable avec son frère Saqib Saleem [Exclusive]

Huma Qureshi et Saqib Saleem sont l’un des frères et sœurs les plus cool de la ville de Tinsel. Et comme Raksha Bandhan 2022 est là, nous avons parlé à Huma de son lien incassable avec son frère Saqib alors que le temps passe vite, nous ne sommes pas en mesure d’établir la relation par rapport à notre enfance. Tandis que Huma sent que son lien est devenu plus fort par rapport à leur enfance. Huma se souvient de son lien d’enfance et dit qu’elle a intenté un procès pour détester Saqib car il était un grand menteur, mais aujourd’hui, les choses ont changé et nous nous connaissons mieux. Elle a même demandé à Saqib de lui apporter un bon cadeau ce Raksha Bandhan.