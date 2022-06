Rakhi Vijan s’ouvre sur le remplacement de Disha Vakini en tant que Daya Ben, dit « ce ne sera pas difficile »

La sitcom préférée du public, Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah, va bientôt connaître un changement majeur. L’un des personnages les plus populaires, Daya Ben est prêt à revenir dans la série. Cependant, l’actrice qui a joué le rôle, Disha Vakani, ne reviendra pas dans la série en raison de ses engagements personnels. Maintenant, les créateurs ont lancé leur chasse au nouveau Daya Ben et les auditions pour le rôle battent leur plein.

Plus tôt, il y avait des rapports selon lesquels l’actrice de Hum Paanch, Rakhi Vijan, avait été approchée comme remplaçante, et elle pourrait être la nouvelle Daya Ben. Maintenant, l’actrice s’est ouverte sur les rapports et elle a donné son avis sur les rumeurs en les démentant. Rakhi a partagé une publication sur son Instagram et a déclaré : « Bonjour tout le monde1… cette nouvelle est une rumeur… qui me choque… je n’ai pas été approché par les producteurs ou la chaîne… »

Bien que Rakhi ait nié les rumeurs, elle s’est ouverte sur le fait de jouer le personnage de Daya Ben à sa manière. En parlant à ETimes, Rakhi a révélé qu’au départ, elle pensait que les rumeurs allaient s’éteindre, mais elles ont continué à augmenter. Donc, elle a dû poster la clarification de son côté. Cependant, Rakhi s’est également ouvert sur la difficulté de prendre le rôle et de se mettre à la place de Disha, « La comédie me vient naturellement. Mais bien sûr, ce sera un défi. Cependant, ce ne sera pas très difficile. » Vijan a en outre ajouté qu’en plus de suivre les impressions de Disha, elle ajouterait également ses contributions : « Je devrai prendre beaucoup de nuances de son style et inclure le mien. Je devrai faire une bonne fusion. Si je le fais entièrement mon De cette façon, il pourrait être difficile pour le public de s’y identifier. » Rakhi a également ajouté qu’elle apprendra également le gujarati pour perfectionner son accent.